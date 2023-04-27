منخفض جوي يبدأ الجمعة ويتعمق السبت

تُشير آخر خرائط التنبؤات الجوية بأن المملكة الأردنية ستتأثر بمشيئة الله يوم السبت تدريجياً بامتداد مُنخفض جوي يتمركز سطحياً ظُهر السبت فوق الأراضي السورية و مُرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً و رطبة قادمة من القارة الأوروبية، و يترافق مع زخات من الأمطار و هبوط درجات الحرارة بالإضافة إلى نشاط في سرعة الرياح.

تقترب من المملكة نهار يوم الجمعة كتلة هوائية باردة نسبياً، بحيث يُتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة و تُصبح أقل مما هو مُعتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية، و يكون الطقس مُعتدل الحرارة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مُختلفة، و تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار بشكل محدود في شمال المملكة.

الرياح ستكون غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً و مُثيرة للغبار و رُبما العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية.

و مع ساعات مساء و ليل الجمعة/السبت، تتأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة نسبياً، لذا توالي درجات الحرارة انخفاضها، و يكون الطقس بارداً فوق المُرتفعات الجبلية العالية، و بارداً نسبياً في بقية المناطق، مع تراجع فرص الأمطار المحلية في أغلب المناطق.

و يزداد تدفق الرياح الباردة إلى المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المُتوسط نهار السبت بحيث يتعمق تأثير المُنخفض الجوي على المملكة، و يطرأ المزيد من الانخفاض الملموس على درجات الحرارة، و تُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية.

و يُتوقع أن يتحول الطقس ليُصبح بارداً نسبياً و مُتقلباً ما بين غائم جزئي و غائم في أغلب المناطق و تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار بمشيئة الله في شمال المملكة، قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة و تترافق مع حدوث الرعد في بعض الأوقات، و تمتد بعض الزخات لأجزاء من المناطق الوسطى بما فيها أحياء من العاصمة عمّان، و الرياح تكون غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً و مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس بارداً في مُختلف المناطق، و تتراجع فرص الأمطار تدريجياً في أغلب المناطق.طقس العرب