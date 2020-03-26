منخفض خماسيني اليوم وتحذيرات من الغبار والانزلاقات

عمان- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم الخميس، وتكون الأجواء ربيعية دافئة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية.

وتظهر الغيوم تدريجيا مع ساعات المساء، على ارتفاعات متوسطة في مقدمة منخفض خماسيني، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية، بينما تكون الأجواء ليلا غائمة جزئيا ومغبرة بشكل عام مع سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبــــة تبقى الأجواء دافئة أثناء النهار، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في ساعات المساء والليل، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، تتحول في ساعات الظهيرة إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على فترات ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج. وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية لثلاثة أيام قادمة، إلى جانب خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر.

وتستمر الأجواء غدا الجمعة ربيعية دافئة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، كما يتوقع في ساعات النهار هطول زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحيانا خاصة في المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ السبت انخفاض على درجات الحرارة، في حين تكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع أثناء النهار سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7، وفي مناطق البادية 27 – 12، في مناطق السهول 20 – 10، وفي الأغوار الشمالية 28 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 20، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 30 – 19 درجة مئوية.-(بترا)