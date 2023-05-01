منخفض خماسيني في طريقه للمملكة

تُشير أحدث قراءات الخرائط الجوية بأن الأردن على موعد مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة على مدار الأيام القادمة بحيث يصبح الطقس دافئاً في مُعظم المناطق. و تُشير ذات القراءات بأن درجات الحرارة ستبلغ ذروة ارتفاعها مع نهاية هذا الإسبوع لتتجاوز حاجز 30 درجة مئوية في العاصمة و أغلب المُدن الأردنية و ذلك نتيجة تأثير منخفض جوي خماسيني على المملكة.

و يُتوقع بمشيئة الله أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، لتعود بذلك الأجواء لما هو مُعتاد عليه بأن تكون ربيعية، و يكون الطقس مُعتدل الحرارة و مُشمساً في أغلب المناطق، و حاراً نسبياً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة. و توالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء لتُصبح أعلى من المُعدلات المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بقليل، و تكون الأجواء دافئة فوق المُرتفعات الجبلية، و حارة نسبياً في بقية المناطق.

و ترتفع درجات الحرارة الليلية بشكل واضح (ليلة الأربعاء/الخميس) و يسود بذلك طقس لطيف في أغلب المناطق، قد يميل للبُرودة قليلاً مع ساعات الليل المُتأخر، و تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة أحياناً و بخاصة في البادية الشرقية.

الخميس .. منخفض جوي خماسيني يقترب من المملكة مُرفق بكتلة هوائية حارة نسبياً

و من المُنتظر أن يبدأ تأثر المملكة الخميس بمُنخفض جوي خماسيني و المُتوقع أن يتمركز ظهر الخميس غرب مصر بحيث يطرأ ارتفاع آخر و ملموس على درجات الحرارة، و تُصبح أعلى من المُعدلات المُعتادة بحوالي 5-6 درجات مئوية.

و يكون الطقس حاراً نسبياً و جافاً و مُغبراً بعض الشيء، بل و يكون حاراً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة بحيث تقترب من الـ 40 درجة مئوية في تلك المناطق.

الرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً و تتسبب بإثارة الأتربة و الغبار و بخاصة في البادية.

الجمعة .. يستمر تأثر المملكة بالمُنخفض الجوي الخماسيني الذي سيتحرك حينها ليتمركز في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط

و يستمر تأثر المملكة نهار يوم الجمعة بالمنخفض الجوي الخماسيني، بحيث تسود المملكة أحوال جوية خماسينية، و يكون الطقس حاراً نسبياً و جافاً و مُغبراً في مناطق عِدّة من المملكة، و حاراً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، و تظهر بعض السُحب العالية و المتوسطة على فترات.

و يتحرك ذات المُنخفض الجوي الخماسيني صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط، و تندفع خلفه مع ساعات مُنتصف الليل (ليلة الجمعة/السبت) كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المُعتاد قادمة من القارة الأوروبية، بحيث يحدث انقلاب على الأجواء و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة و يعود الطقس أثناء الليل المتأخر و في الصباح الباكر ليُصبح بارداً نسبياً بوجهٍ عام في مُعظم المناطق. طقس العرب