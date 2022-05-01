منخفض خماسيني يصل المنطقة خلال عيد الفطر

قال موقع طقس العرب إن نواتج التحليلات وبيانات المُحاكاة الحاسوبية للتنبؤات الجوية تُشير إلى توقعات بتحرك المُنخفض الجوي الخماسيني من الأراضي الليبية، ويسلك مساراً إلى الداخل من مصر وصولاً إلى العراق مروراً ببلاد الشام، ويُتوقع أن يفرض هذا المُنخفض تقلبات جوية مُعتبرة ما بين ارتفاع ملموس على درجات الحرارة متبوع بانخفاض ملموس على الحرارة وأجواء جافة ومُغبرة في العديد من المناطق.

وبحسب أحدث قراءات الخرائط الجوية يُتوقع أن يؤثر المُنخفض الخماسيني على العديد من الدول العربية وهم: ليبيا ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق والسعودية والكويت، وذلك خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد بمشيئة الله.