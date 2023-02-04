منخفض قطبي جديد يؤثر على المملكة

تتاثر المملكة اعتبارا من يوم الاثنين بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعة الهبات الى 80كم/س في بعض المناطق.

وتتحول الاجواء الى مغبرة في العديد من المناطق، ومع ساعات الظهيرة تتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة، وتسقط الامطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية.

ومن المتوقع وفق الارصاد الجوية أن تكون الهطولات غزيرة احياناً في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

وهناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم جبال الشراة لفترة محدودة، وتكون ممزوجة بالمطر احيانا.