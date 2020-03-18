منخفض من الخميس حتى السبت محمل بالأمطار والثلوج على المرتفعات

عمان-الغد- أفاد موقع طقس العرب أنه من المتوقع أن يتدفق المزيد من الهواء البارد والرطب صوب الأراضي التركية خلال اليومين القادمين، نتيجة استمرار تمركز مرتفع جوي في طبقات الجو كافةً في وسط وجنوب وغرب أوروبا إضافة إلى شمال إفريقيا.

ونتيجة لذلك،قال الموقع إنه يتوقع ولادة منخفض جوي جديد في المنطقة، مع ساعات مساء الخميس، سيتخذ من غرب الأراضي السورية مركزاً له، ويترافق بكتلة هوائية “قطبية المنشأ وشديدة البرودة”، سيتزايد تاثيرها على المملكة مساء الجمعة وصباح السبت بمشيئة الله.

وأضاف ومن المنتظر أن يتبع هذا المنخفض الجوي في شدّته، الدرجة الثانية، وفقاً لتصنيف “طقس العرب” الخاص بشدّة المنخفضات الجوية والممتد من الدرجة الأولى “الأضعف” صوب الخامسة “الأشد والاستثنائية”.

وبين موقع طقس العرب أن المنخفض الجوي الجديد يحمل برودة إضافية في طبقات الجو كافةً، سواء المنخفضة أم المتوسطة أو حتى العالية من الغلاف الجوي، وبالتالي وجود فرص تساقط الثلوج على الجبال العالية التي ترتفع أكثر من 1000 متراً عن سطح البحر، خاصةً الجنوبية منها.

وأشار إلى أن مسار المنخفض الجوي الجديد، يُعدّ أقل تعرّضاً لمياه البحر الأبيض المتوسط، مقارنة بالمنخفض الجوي الماضي، وبالتالي كمية “الهطول” المترافقة معه تُعدّ أقل من المنخفض الجوي الماضي، والذي بدوره جلب كميات أمطار معتبرة إلى شمال ووسط المملكة كانت بحدود 40 مليمتر وسطياً، وتجاوزت حاجز 65 مليمتر في جنوب العاصمة عمان في منطقة مرج الحمام.

قال موقع طقس العرب إن نتيجة البرودة الكبيرة المتوقع أن يترافق بها هذا المنخفض الجوي الجديد، سيؤدي ذلك، بمشيئة الله، إلى تساقط زخات من الثلج في عموم المناطق المرتفعة في المملكة التي تزيد عن 1000 متراً عن سطح البحر، بما فيها مرتفعات العاصمة عمان، لكن فرص تراكم هذه الثلوج أفضل وأكبر صوب المرتفعات الجبلية الجنوبية، من الكرك شمالاً وحتى مرتفعات الشراه جنوباً.

في حين، تهطل في المناطق التي ترتفع أكثر من 800 متراً عن سطح البحر، أمطار مخلوطة بالثلوج.

وتكون أفضل الأوقات لهذه الهطولات الثلجية هي بين ساعات منتصف ليل الجمعة/السبت وحتى ساعات ظهيرة السبت بمشيئة الله، قبل أن ترحل البرودة الكبيرة شرقاً، وتتحوّل حينها الزخات الهاطلة في معظمها إلى أمطار متجمدة.