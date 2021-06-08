مندلبليت يجب عليه رفض الظلم بالشيخ جراح

هآرتس

بقلم: مردخاي كرمنتسر

قرار المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، عدم التدخل في قضية اخلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح هو قرار فضائحي. حتى لو أن المستشار القانوني يقدر بأن هذه مرحلة متأخرة لتدخله، وبسبب ذلك احتمالات تأثير موقفه ضعيفة، يجب عليه الوقوف ضد الظلم الذي وقع والذي يمكن أن يقع على مستأجري البيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح.

ممنوع ألا يتم اسماع الصوت القانوني للدولة ازاء هذا الظلم، الذي المسؤولون عنه ليس فقط من ارتكبوا الظلم مباشرة، بل ايضا من يسمحون به. جميعنا نوجد في هذا الجزء، جميع السكان النزيهين في هذه الدولة الذين في معظمهم لا يُسمعون صوت احتجاج، بالأحرى من يمكنه بحكم منصبه ومسؤوليته أن يعمل على منع الظلم.

بقدر حجم الظلم يجب أن يكون حجم الاستعداد للوقوف ضده. بالضبط لأن المستشار القانوني للحكومة كان يجب عليه التدخل منذ فترة طويلة، فان الواجب الملقى عليه الآن من اجل فعل ذلك يزداد، ورفضه لفعل هذا الواجب يعتبر فشلا ذريعا وخطيرا في الأداء.

لا يمكن التظاهر بأنه في الشيخ جراح يجري نزاع شخصي بين المالكين القانونيين اليهود وبين المستأجرين الفلسطينيين. من الواضح أن هذا نزاع قومي من اجل السيطرة فعليا على القدس. بالذات الطرف اليهودي الذي قام بضم شرقي القدس ويدير المدينة وكأنه تم توحيدها فعليا من الشعور (النابع من الضعف) بأنه يجب تهويد القدس. من خلف ادعاءات شخصية لتجسيد الملكية تقف على الاغلب منظمات قومية مدعومة بطرق مختلفة من قبل الدولة.

اضافة الى ذلك، لا يمكن الادعاء بأنه يجب السماح للمحاكم بأداء دورها والبت في النزاعات بين الاشخاص. هذا الادعاء مشروط بأن يتم اتخاذ هذه الاحكام على الصعيد القانوني الذي يوجد فيه قانون واحد للجميع. الامر ليس هكذا في الشيخ جراح. الدولة هي التي خلقت “ساحة اللعب” الملتوية، التي فيها دعاوى الملكية لفلسطينيين على اراض كانت بحوزتهم، يتم رفضها برعاية القانون، في الوقت الذي فيه دعاوى اليهود تزدهر في المحاكم بدون أي عائق.

بسبب هذا التناقض الصارخ والفظ مع مبدأ المساواة فلا مناص من اعتبار هذا النظام كسوء تقدير، وهو عكس القانون. من لا يمنعه فهو غير جدير بالتحدث باسم سلطة القانون، شخص له صلة بالعدالة. ومن يسمح باجراءات سيطرة على ارض لأسباب قومية، أي استبدال العرب باليهود، يشارك في عرض عنصري. حقيقة أن الاستيطان اليهودي، لا سيما على حساب استيطان فلسطيني، كان يشكل قيمة في المشروع الصهيوني وفي سنوات الدولة الاولى، لا يمكنها شرعنة استيطان كهذا في دولة تجاوزت سن السبعين.

إن محاولة اعطاء المصادقة على اجراءات كهذه عن طريق سن قانون الاساس: القومية، تدل على الطابع المعيب والمقرف لهذا القانون. هذا المشهد المخيف لا يجري وراء جبال الظلام، أي خلف الخط الاخضر حيث لا توجد سيادة اسرائيلية (خلافا لما ادعي باستمرار في اوساط اليمين) أو قانون اسرائيلي، بل يحدث في عاصمة اسرائيل القدس، مدينة العدل.

يبدو أن طرفي النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني يجدان صعوبة في فهم والشعور بحدود الرعب، كل طرف تجاه الآخر. الفلسطينيون غير حاسين بما يكفي لخوف اليهود الشديد من المذابح، واليهود غير حاسين بما يكفي لخوف الفلسطينيين الشديد من الطرد أو التهجير من بيوتهم. الشيخ جراح تحول الى رمز للنضال الفلسطيني والعربي ضد الاقتلاع من البيوت، ويحظر على اسرائيل الدخول الى صراع كهذا في الوقت الذي فيه العدالة ليست الى جانبها.

سواء المستشار القانوني للحكومة أو الحكومة، يجب عليهم أن يكونوا عميانا اذا لم يروا الامكانية الكامنة القابلة للانفجار في استمرار اجراءات السيطرة اليهودية على اراض مأهولة من قبل فلسطينيين في شرقي القدس.

وبسبب أنه قبل بضعة اسابيع كانت اسرائيل في ذروة عملية عسكرية فمن الصعب ألا نعتقد بأن عيونهم بالتحديد مفتوحة بالكامل، ولكن توجد لهم مصلحة في اشعال الارض. هناك شخص واحد يفيده هذا الاشتعال وهو بنيامين نتنياهو. ويضاف اليه المعجبون المخلصون له، المستعدون للسير من ورائه، ومن وراء حربه الضروس ضد استبداله، نحو جميع اعمال الشغب.

من الغريب أن المستشار القانوني لم يقم بواجبه على أكمل وجه في هذا الصدد، والتصرف كشخص بالغ ومسؤول في المجال القانوني، في حكومة المسؤولية العامة بعيدة عنها.

خلال فترة توليه لمنصبه، ركضت بقرب مندلبليت روحين: روح المستشار القانوني للحكومة وروح من كان سكرتير الحكومة ولم يتحرر من قرص كونه يخدم الحكومة. من المؤسف جدا أنه حتى في نهاية ولايته، لم يتحرر مندلبليت من الروح الثانية. مطلوب هنا الحذر. اذا تمكنت الحكومة في اسرائيل من فصل وظيفة المستشار بصورة لا تضمن المهنية والاستقلالية للمسؤولين عن جزئي الوظيفة فنحن سنشتاق مرة اخرى الى مندلبليت.