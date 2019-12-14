مندوباً عن الملك.. ولي العهد يحضر افتتاح منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة في شرم الشيخ

شرم الشيخ – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت، الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، الذي افتتح أعماله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة خبراء، ونحو 7 آلاف شاب وشابة من مختلف دول العالم منهم 70 مشاركاً من الأردن.

وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وعلى هامش المنتدى، التقى سمو ولي العهد الشباب والشابات الأردنيين المشاركين في أعمال المنتدى، حيث عبر سموه عن فخره واعتزازه بجهود الشباب الأردني، متمنياً للمشاركين كل التوفيق والنجاح.

وعرض الشباب والشابات الأردنيون، أمام سموه، شرحاً موجزاً عن الموضوعات والجلسات التي سيشاركون فيها على مدى أربعة أيام.

وخلال الجلسة الافتتاحية، رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد أن أعلن افتتاح أعمال المنتدى، بالحضور والشباب المشاركين.

وقال الرئيس المصري إن منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة ينطلق ليكون منصة نبعث من خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، ورسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل، عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار. وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات لعدد من المشاركين من مختلف دول العالم، تناولت طموحات الشباب وإنجازاتهم، مثلما اشتملت الجلسة على عرض مجموعة من الشباب والشابات تجاربهم وقدراتهم على تحويل التحديات إلى فرص، وعرض رسالة متلفزة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أكد فيها أهمية دور الشباب.

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، وسمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

كما حضر الجلسة الافتتاحية وزير الشباب الدكتور فارس البريزات، والسفير الأردني في القاهرة علي العايد.

ويهدف المنتدى في نسخته الثالثة إلى الخروج بتوصيات وسياسات تعكس طموحات الشباب وتكون قابلة للتنفيذ، حيث يلتقي الشباب وصناع القرار والمفكرون والخبراء هذا العام لتبادل الرؤى والأفكار حول محاور متنوعة تتعلق بالتحديات البيئية والمناخية، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة والشباب، ومستقبل الثورة الصناعية الرابعة، والحوكمة، وريادة الأعمال، وقضايا اللاجئين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل، والفن والسينما.

ويعد منتدى شباب العالم، الذي عقدت نسخته الأولى في 2017، منصة أسسها مجموعة من الشباب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، مثلما يشكل فرصة للشباب للتواصل مع صانعي القرار والمفكرين حول العالم للتحاور حول العديد من القضايا والتحديات في مجال تحقيق السلام والتنمية وتشجيع الإبداع.-(بترا)