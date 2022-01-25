مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين رئيس الوزراء يفتتح مصنع العالمية لتكنولوجيا الدهانات

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ افتتح معالي رئيس الوزراء بشر الخصاونة يوم الإثنين 24 يناير 2022 مصنع العالمية لتكنولوجيا الدهانات إيذاناً بإطلاق مرحلة التشغيل الكامل، حيث كان في استقبال معاليه السيد مورتون فون الرئيس التنفيذي لجوتن العالمية والسيد شادي عنبتاوي المدير التنفيذي لمصنع العالمية لتكنولوجيا الدهانات، وعدد من الإداريين والقائمين على المنشأة.

وخلال الزيارة التي تأتي في إطار الرؤية الملكية السامية في تشجيع الاستثمار على الأرض الأردنية، والوقوف على المنشآت والمشاريع التي تعكس خدمات مباشرة لأبناء المجتمع عبر استحداث فرص العمل والتدريب وصقل المهارات؛ اطّلع معالي رئيس الوزراء على مرافق المصنع وخطوط الإنتاج، كما استمع إلى شرح مقتضب حول المنتجات والجودة، وما سيقدمه المصنع الذي يعتبر خلاصة 100 عام من الخبرة لجوتن العالمية.

وفي ذات السياق، قدم السيد عنبتاوي بين يدي معالي رئيس الوزراء شرحاً تفصيلياً حول المنظومة الحديثة المستخدمة بالعملية الإنتاجية، والتي تعتبر الأفضل عالمياً، وكيفية مساهمة إقامة هذا المصنع في الأردن وبأيادٍ محلية في المنافسة على مستوى المنطقة، حيث سيعمل على تقليل كلف النقل والتخزين، مما سينعكس مباشرة على أسعار البيع التي ستكون إحدى نقاط القوة في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تدريب الخبرات المحلية لمواكبة التطورات العالمية بالمجال.

وفي تعليقه حول الافتتاح وزيارة معالي رئيس الوزراء بشر الخصاونة للمنشأة، قال السيد شادي عنبتاوي: “تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا اليوم الذي نعلن به عن مرحلة جديدة من التشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية، والتي تأتي موافقة للرؤية الملكية السامية في التوسع الاستثماري واعتماد التقنية الحديثة العالمية على الأرض الأردنية، كما هي الزيارة الكريمة من معالي رئيس الوزراء والتي تعتبر دلالة على النهج الحكومي والرسمي في الوقوف على المشاريع الكبرى وتشجيع الاستثمار.” وأضاف: “من هنا من على الأرض الأردنية ستكون المنتجات العالمية ذات الجودة العالية مؤشراً على قدرة أبناء الأردن على مجاراة المواصفات العالمية، وأن وطننا دوماً ملاذ للباحثين عن الاستثمار الآمن.”

يشار إلى أن مصنع العالمية لتكنولوجيا الدهانات، ينتج ما يصل إلى 15 مليون لتر سنوياً، على أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 35 مليون لتراً بحلول العام 2024. ويختص مصنع العالمية لتكنولوجيا الدهانات في إنتاج وتوزيع الدهانات المائية ذات الجودة العالية والمطابقة لمواصفات الشركة الأم (جوتن آي اس) النرويجية والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام. ويمتاز المصنع الحديث بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية في عمليات التصنيع والأتمتة الكاملة، تحت إشراف كادر أردني على قدر عالٍ من التخصص والخبرة.