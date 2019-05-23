مندوبا عن الأمير مرعد بن رعد.. الطروانة يفتتح بازار “ذوي الهمم”

عمان- الغد- افتتح مندوب صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد باسل الطروانة نائب رئيس مجلس الأمناء في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأربعاء بازاراً خيرياً تحت عنوان “ذوي الهمم” لتسويق المنتجات الحرفية للأشخاص ذوي الإعاقة في مكة مول، والذي سيستمر طيلة شهر رمضان المبارك وحتى اخر أيام عيد الفطر السعيد.

ونظم البازار من قبل جمعية تطوير الإستثمار الأردني ومكة مول بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، وبمشاركة اكثر من 30 حرفي من الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلين من قبل جمعياتهم.

واشتمل المعرض الذي على منتجات للحرف اليدوية ومستلزمات العيد وأعمال الخزف والتطريز والإكسسوارات، كما تخلل حفل الإفتتاح فقرات فنية لتسليط الضوء على إبداعات ذوي الاعاقة المتنوعة.

واستمع الطراونة الى شرح من الجمعيات المشاركة حول برامج التمكين الإقتصادي وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء فعال ومنتج في المجتمع، بالإضافة الى شرح عن البرامج المساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جهته قال باسل الطراونة مندوب سمو الأمير ونائب سمو رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنّ هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في إسناد وتحفيز إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مهارة الريادة لديهم. كما تعتبر هذه الفعاليات من العناصر المهمة في التأكيد على حقوق هؤلاء الأشخاص، وكما تسلط الضوء ايضا على الدعم الكبير والغير مسبوق من طرف القطاعين العام والخاص معاً. و وجه شكرًا خاصاّ لكافة الجهات الداعمة لهم.

وأبدى رئيس جمعية تطوير الإستثمار بسام توفيق ابو غزالة شكره وامتنانه للرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، لما له من أهمية بالغة في تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيعهم على الإنتاج والإبداع.

وأشار ابو غزالة الى أن بازار “ذوي الهمم” يمثل انطلاقة لمبادرة وطنية حول تسويق المنتجات اليدوية والحرف التقليدية والمنتجات الزراعية للجمعيات الخيرية والتعاونية من مختلف انحاء المملكة، تتبناها الجمعية مع شركائها الإستراتيجيين من خلال تنظيم بازارات متنقلة وبازار دائم سيعلن عنها في القريب العاجل.

و أشار محمد الكردي من مكة مول بأن ادارة مكة مول تعي تماما دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وهي مسؤولية الجميع، وتؤمن بأن كل فرد لديه امكانات هائلة سواء كان من الأشخاص ذوي الإعاقة او من غير ذوي الإعاقة.

وأضاف، “أن هذا النشاط يؤكد على دور مكة مول ومؤسسات القطاع الخاص الوطنية المختلفة في تلمس احتياجات المجتمعات المحلية كافة، وتحديد أولوياتها والمساهمة في تقديم الحلول المناسبة لها حسب الإمكانيات المتوفرة.

وتجدر الإشارة الى أن فعاليات البازار مستمرة حتى نهاية عيد الفطر السعيد.