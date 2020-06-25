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مندوبا عن الملك، العيسوي يشارك في تشييع جثمان الفريق أول الشوبكي

منذ 16 دقيقة
رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

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عمان – الغد- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، بتشييع جثمان مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق أول المتقاعد فيصل الشوبكي، الذي ووري الثرى في مقبرة سحاب.
ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
يشار إلى أن الشوبكي، عمل مستشاراً لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسفيرا للمملكة في المغرب.

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