مندوبا عن الملك.. العيسوي يحضر مراسم وصول جثمان المرحوم السفير أحمد الجرادات

عمان– مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حضر رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، مراسم وصول جثمان المرحوم السفير أحمد علي سعد الجرادات، السفير الأردني في الجزائر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في الجزائر يوم الثلاثاء الماضي إثر عارض صحي طارئ.

كما حضر مراسم وصول الجثمان، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ومحافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب، وأمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سجا المجالي، وأسرة وذوو الفقيد، ووفد من زملاء الفقيد في الوزارة.

ولدى وصول جثمان الفقيد من الجزائر إلى مطار الملكة علياء الدولي، حُمل على أكتاف مجموعة من منتسبي جهاز الأمن العام، ملفوفا بالعلم الأردني.

وكان قد شارك في مراسم الوداع الرسمية للجثمان، والتي أقامتها وزارة الخارجية الجزائرية، وفد من موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.-(بترا)