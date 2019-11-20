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مندوبا عن الملك.. العيسوي يعزي بوفاة الشيخ سلطان بن زايد

منذ ساعتين
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي خلال لقائه السفير الإماراتي في عمان أحمد علي البلوشي -(بترا)

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عمان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عمان، اليوم الأربعاء، واجب العزاء بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.
ونقل العيسوي، خلال لقائه السفير الإماراتي في عمان أحمد علي البلوشي، تعازي ومواساة جلالة الملك لأخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهذا المصاب الأليم، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم سمو الشيخ خليفة والأسرة الحاكمة والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. (بترا)

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