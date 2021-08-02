مندوبا عن الملك ولي العهد يتابع تمرين “صقور الهواشم” الليلي

الزرقاء – مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في أحد ميادين التدريب، مساء الاثنين، تمرين “صقور الهواشم” الليلي، ضمن فعاليات تخريج “دورة الطيران التعبوي المتقدم/10”.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع سمو ولي العهد في بداية التمرين، إلى إيجاز قدمه قائد قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، حول مراحل التمرين، الذي يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة التدريبية لدى طياري ومآمير النقل الجوي في سلاح الجو الملكي.

واشتمل التمرين، الذي نفذته مرتبات قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية بمشاركة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة، ولواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/التدخل السريع، على عمليات التجريد الجوي والاقتحام الجوي وإنزال القوات جواً باستخدام الحبل السريع واقتحام المناطق المبنية، إضافة إلى عزل الأهداف ذات القيمة العالية وتقديم الإسناد الجوي.

ونقل سمو ولي العهد، تحيات جلالة القائد الأعلى لمرتبات القاعدة الجوية ولجميع منتسبي القوات المسلحة، مؤكداً حرص جلالته على متابعة سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية في وحدات وقواعد سلاح الجو الملكي.

وأبدى سموه إعجابه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وسلاح الجو الملكي، من حيث تنسيق العمليات المشتركة الليلية والمهارات العالية، ودقة إصابة الأهداف.

وبعد التمرين، سلّم قائد سلاح الجو الملكي الشهادات لخريجي “دورة الطيران التعبوي المتقدم/10” في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية. -(بترا)