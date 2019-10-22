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مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك في مراسم تنصيب إمبراطور اليابان

منذ ساعتين

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طوكيو- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، في مراسم تنصيب جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، التي أقيمت في القصر الإمبراطوري في طوكيو.

ونقل سمو ولي العهد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، وتهنئته له بمناسبة اعتلاء العرش، وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

وشارك في مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو، رؤساء دول وشخصيات عالمية.

والتقى سمو ولي العهد، في وقت لاحق، وزير الدفاع الياباني تارو كونو، حيث جرى بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية وآفاق التعاون بين الأردن واليابان وسبل تعزيزها، لا سيما في المجالات الدفاعية.

وثمن سمو ولي العهد، خلال اللقاء، دور اليابان في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والدعم الياباني المتواصل لجهود التنمية في المملكة.

وحضر اللقاء السفيرة الأردنية في اليابان.- (بترا)

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