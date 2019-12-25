مندوب الملك يشارك بقداس منتصف الليل بكنيسة المهد

بيت لحم – شارك وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني، بقداس منتصف الليل للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي والذي أقيم في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم. ونقل الداوود تحيات وتهاني وتبريكات جلالة الملك والحكومة والشعب الأردني لكل الطوائف المسيحية الفلسطينية التي تسير حسب التقويم الغربي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وحضر القداس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية وعدد من الشخصيات الرسمية الدينية والسياسية.

وألقى المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين المطران بييرباتيستا بيتسابالا، الذي ترأس قدّاس منتصف الليل عِظة دينية، دعا فيها العالم أجمع إلى العمل من أجل إحلال السلام في مدينة السلام ومدينة مهد السيد المسيح بيت لحم. -(بترا)