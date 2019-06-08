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مندوب الملك يعزي بوفاة أطفال بالعقبة

منذ ساعتين

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عمان – قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، واجب العزاء بوفاة الأطفال مراد ورهف ويارا عماد الدين أبوطربوش، الذين توفاهم الله إثر استنشاق مبيد حشري بمدينة العقبة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته أمس إلى بيت العزاء في مدينة الرصيفة، تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة الأطفال، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه.
وعقب تقديم العزاء، زار العيسوي والدة الأطفال منار أبو فضاله التي ترقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية، بعد أن تم نقلها جوا بتوجيهات ملكية سامية من مدينة العقبة لتلقي العلاج.-(بترا)

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