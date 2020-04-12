منذ بدء أزمة كورونا.. ميناء العقبة يتعامل مع 110 بواخر

العقبة – أدخلت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية منذ بدء أزمة كورونا وسريان قانون الدفاع الوطني، 110 بواخر من مختلف الأحجام محملة بمختلف البضائع والحاويات والسلع على أرصفة موانئ النفط والغاز الطبيعي المسال وأرستها بشكل آمن ووفق أعلى درجات السلامة العالمية، بحسب المدير البحري للشركة الكابتن ظافر فريحات.

وقال فريحات، إن أسطول ميناء العقبة للخدمات البحرية على جاهزية عالية للتعامل مع كافة أنواع البواخر ذات الاحجام الكبيرة والحساسة وإدخالها وفق اعلى درجات الأمان على أرصفة ميناء العقبة، مشيرا إلى أن ميناء العقبة للخدمات البحرية وضعت خلال جائحة كورونا وقطعها البحرية لخدمة موانئ العقبة والقطاع البحري والجهات ذات العلاقة تلبية لنداء الوطن بتجاوز هذه المحنة.

وبين انه وقبل إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد على انه وباء، اتخذت الشركة التدابير الصحية الاحترازية والوقائية بشراء معدات الوقاية الشخصية والكاشفات الحرارية وتوزيعها على الموظفين والشركاء، لافتا الى ان اطقم ميناء العقبة للخدمات البحرية خاصة الكباتن والمرشدين، هم اول من يصعد إلى السفن القادمة الى الميناء، وكان لزاما علينا من أجل ذلك وضع دراسات تقدير المخاطر وتعزيز عملية مكافحة طرق العدوى بالنسبة لهم ولجميع العاملين.

واكد ان الشركة تلقت كافة التسهيلات من الحكومة ممثلة برئيس ومجلس مفوضين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ومحافظ العقبة وشركة تطوير العقبة والأجهزة الأمنية التي تسهر على أمن الوطن من أجل استمرارية عجلة الدوران لموانئ العقبة دون انقطاع وبتناغم مع كافة الشركاء ومشغلي المرافق المينائية بالإضافة إلى القوة البحرية الملكية .

وتملك شركة العقبة أسطولا من القاطرات والقوارب الحديثة لخدمة حركة السفن وبما يمكنها من تعزيز تنافسية ميناء العقبة وبمؤشرات أداء حازت على رضا متلقي الخدمات.(بترا)