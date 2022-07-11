منذ ربع قرن.. فيدرر ووليامز يخرجان من التصنيف العالمي

خرج كل من السويسري روجر فيدرر والأمريكية سيرينا وليامز من التصنيف العالمي للاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات للتنس تواليا بعد أن فقدا كامل نقاطهما الاثنين.

وكان فيدرر الغائب عن الملاعب منذ نسخة ويمبلدون العام الماضي عندما بلغ ربع النهائي، بسبب إصابة في ركبته، دخل التصنيف للمرة الأولى عام 1997، والأمر ينطبق على وليامز الفائزة بـ23 لقبا في بطولات الغراند سلام.

ولم تتكلل عودة وليامز (40 عاما) إلى الملاعب بعد غياب دام عاما بالكامل أيضا وذلك بخروجها المبكر في الدور الأول على عشب ويمبلدون أمام الفرنسية المغمورة أرموني تان.

أما بالنسبة إلى فيدرر صاحب 20 لقبا كبيرا، فمن المتوقع أن يعود إلى الملاعب في سبتمبر المقبل عندما يشارك في مسابقة كأس ليفر.

وكان فيدرر البالغ من العمر 40 عاما قال خلال مشاركته في ذكرى مرور 100 عام على بطولة ويمبلدون في الثالث من يوليو الحالي، إنه لم يكن “يتوقع أن الأمر (إصابته) سيستغرق هذه الفترة للعودة إلى الملاعب” معربا عن أمله في المشاركة في ويمبلدون “مرة جديدة”. RT