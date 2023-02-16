“منسي” يفوز بجائزة دولية.. بين محكميها ميشيل أوباما

الدوحة- منحت لجنة تحكيم جائزة “أنثيم أووردز” (Anthem Awards)، أول من أمس، ميدالية فضية لمشروع شخصية “منسي” الكرتونية الذي أطلقته “الجزيرة نت” في أيار (مايو) 2022.

وحقق مشروع “منسي” المركز الثاني في فئة “التنوع والمساواة والشمولية” التي تمنحها الجائزة، ومقرها نيويورك، “للخبرات الرقمية أو التجارب المبتكرة التي أنشئت بغرض زيادة الوعي بقضايا التنوع والإنصاف والشمول”. وشارك في تحكيم نحو 10 آلاف عمل مرشح للموسم الثاني من جائزة “أنثيم” خبراء من الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية، ونخبة من الشخصيات، بينها ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي الأسبق والدالاي لاما.

وتتفرع هذه الجائزة من جائزة “ويبي” التي توصف بأنها “أوسكار” الإنترنت.

الصفحة التي تفيد بفوز مشروع “منسي” بالجائزة الفضية في الموسم الثاني لمنافسات “أنثيم أووردز” الأميركية (أنثيم أووردز)

و”منسي” شخصية كرتونية متحركة، ابتكرت بهدف تمثيل شريحة واسعة من الشباب العربي ومخاطبتهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي وموقع “الجزيرة نت”، وتظهر الشخصية عبر مواقف درامية ساخرة ومبدعة. ظهر “منسي” على موقع “الجزيرة نت” أول مرة في 26 أيار (مايو) 2022، وبلغ إجمالي متابعيه حتى نهاية العام الماضي 434 ألف متابع عبر المنصات المختلفة، ووصل محتواه إلى 31.9 مليون شخص، وحقق مشاهدات قدرها 15.8 مليون مشاهدة، وأثمر 4.3 مليون مرة من التفاعل المنوع، ويتابعه جمهور واسع من معظم الدول العربية.-(الجزيرة نت)