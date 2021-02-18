منشورات “السوشال ميديا”.. هل أصبحت “مرآة” تكشف ميول الفرد وأفكاره؟

إسراء الردايدة

عمان- اليوم، وفي ظل الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي، والنمو الذي جاء منذ بداية العام الحالي بدخول نحو 490 مليون مستخدم جديد لها، يدل ذلك على أن البشر في العالم أجمع لم يعد باستطاعتهم الاستغناء عن هذه المواقع في تفاصيل حياتهم اليومية، فقد باتت حاجة مهمة للجميع، خصوصا وأن الأفراد يمضون ما يقارب 145 دقيقة يوميا في تصفحها.

وذلك يعني أن ما يهم الشخص عبر تلك المنصات الاجتماعية يكشف الكثير عنه، علما أن عدد مستخدميها حول العالم بلغ 4.20 مليار مستخدم حتى كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، أي ما يعادل أكثر من 53 % من مجموع سكان العالم، بحسب موقع “datareportal”.

وبالتالي، فإن ما يقوم المستخدم بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي يكشف الكثير عن حياته، وفعليا هي منصات مهمة للبقاء على تواصل مع الآخر، خاصة في ظل الظروف التي فرضها وباء “كوفيد 19” عالميا، لكنها بالوقت ذاته تعطي الناس نظرة خاطفة إلى ما “نحن عليه الآن وفي كل تفاصيل حياتنا”.

وسواء كنت مستخدما بشكل مكثف أو تتبع حمية رقمية لتلك المنصات التي تشمل Snapchat أو Instagram أو Facebook أو حتى مجرد استخدام مواقع مثل Twitter وLinkedIn لأغراض مهنية، فإن ما تتشاركه في وسائل الإعلام الاجتماعية -سواء عن حياتك الشخصية أو عما يجري في العالم- يمكن أن يكشف الكثير عنك، ويرسل كل أنواع المشاعر؛ الإيجابية والسلبية على حد سواء، إلى أي شخص يتابع حساباتك.

ويمكن لتدويناتك الاجتماعية أن تكشف عن رؤى ثاقبة حول شخصيتك، ميولك السياسية، وكيف تقضي وقت فراغك، وحتى آرائك حول مختلف المواضيع، ما أولوياتك؟، كيف تشعر تجاه نفسك؟، وحتى أين متواجد في هذه اللحظة؟.

وغياب الحذر والانتباه لكل ما ينشره الشخص عبر صفحاته، قد يكشف عنه بعض الأشياء التي قد لا يرغب بأن يعرفها الآخرون، فماذا تقول عنك حساباتك الاجتماعية من خلال منشوراتك؟