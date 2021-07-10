منصات “السوشال ميديا”.. كيف تنمي “الثقة الوهمية” لدى مستخدميها؟

ربى الرياحي

عمان- في عالم “افتراضي” أصبح مزدحما ومتاحا للجميع، تحتل منصات التواصل الاجتماعي جزءا كبيرا من تفاصيل الناس، إذ تسيطر عليهم نفسيا وترهق تفكيرهم حينما ينتظرون التفاعل المنشود عند مشاركة أدق تفاصيل الحياة من صور ومنشورات وفيديوهات.

ذلك الأمر، جعل مرتادي هذه المواقع يبنون ثقتهم بالاعتماد على عدد اللايكات والمشاهدات والتعليقات على كل ما ينشرونه، ويجعلهم سعداء بكل ما هو “زائف ووهمي وافتراضي”، كل ما يبحثون عنه هو حصد إعجاب المتابعين بما يطرحونه عبر هذه النوافذ المليئة بالمجاملات والاستعراض، ليتحدد ميزان تقدير الذات لديهم بما يحصدون من تفاعل.

العشرينية هلا أحمد تجد نفسها تعيش داخل العالم الافتراضي، تقضي ساعات طويلة متنقلة بين تلك المواقع المتنوعة التي أصبحت المصدر الأول للأخبار لديها ومنابر للاستعراض. هي لا تتردد أبدا في نشر صورها وكشف الكثير من خصوصياتها وتهتم كثيرا بذلك، بل ترهن مشاعرها ووقتها لتلك المواقع وكأنها هي من تشعرها بقيمتها وبأنها شخصية محبوبة ومؤثرة ولديها القدرة على جذب انتباه المتابعين حتى لو كان كل ذلك وهميا ليس له أساس من الصحة.

هلا وكأنها تستند بكل ثقلها إلى أرضية هشة، فإنها تستسلم لمشاعر الإحباط بسرعة لمجرد أن صورتها التي نشرتها على أحد حساباتها لم تلق تفاعلا جيدا من قبل أصدقائها ومتابعيها، هذا الأمر يفقدها الثقة بنفسها ويجعلها تسارع لحذف الصورة فورا وكأن شيئا لم يكن. لكنها في الوقت نفسه تعيش صراعا حقيقيا مع تلك المشاعر التي قد تؤذيها حتما وتؤثر في نظرتها لنفسها، وتبقيها على الأرجح سجينة لسلبية الأفكار المعتمدة غالبا على عدد اللايكات والتعليقات لتكون بعد ذلك “ثقة وهمية” يمكن كسرها في أي لحظة.

ويرى الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن الأصل في الإنسان أن يكتسب ثقته بنفسه من خلال ما يفعله أو يقدمه للمحيطين به فقط، حيث إن أهمية هذا الشخص يجب أن تكون نابعة من صدقه وحقيقته ورؤيته العميقة لكل ما يمتلكه من سمات تميزه عن غيره.

ويشير في الوقت نفسه إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم استحواذها على عقول الناس ومشاعرهم وأوقاتهم، تبقى “نوافذ وهمية” يستخدمها الناس كل حسب أغراضه، وبالطريقة التي تنسجم مع أفكاره ورؤيته الخاصة.

ويبين مطارنة أن عدد اللايكات والتعليقات لا يمكن أن تكون معايير لتقييم الأشخاص وما يقدمونه من محتوى على هذه المنصات التي باتت مشاعا لا يحكمها أي قانون، منوها إلى أنه من الضروري التمييز بين الزيف والحقيقة حتى لا ينجروا كأفراد إلى حياة أبعد ما تكون عن الواقع.

وهناك أيضا أشخاص يعبرون عن أنفسهم من خلال هذه المواقع بشكل حقيقي ومتزن، يقدمون ما لديهم ضمن ضوابطهم الشخصية يطرحون أفكارهم على اختلاف نوعها من أجل التوعية والتثقيف.

ويؤكد مطارنة أن ما يحدث في العالم الرقمي من تسارع غير متوقع يجعل هذه الساحة الافتراضية مكانا أكبر للزيف والكذب، وبعص المتابعين يكونون عرضة للاضطرابات النفسية الناتجة عن الثقة الوهمية لدرجة أنهم قد يعانون النرجسية وتضخيم الأنا وكذلك الانفصال عن الواقع باستسلامهم للأوهام البعيدة كل البعد عن الحقيقة.

ويذهب الاختصاصي الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، الى أن غالبية الأشخاص أصبحوا يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقاتهم مع الآخرين، بل ربما تكون الوسيلة الوحيدة لهؤلاء، لافتا إلى أن تدني التواصل الشخصي (وجها لوجه) حتى بين الأقارب والأصدقاء أسهم أكثر في ذلك.

ووفق سرحان، فإن هذه المنصات، وإن سهلت التواصل وقربت المسافات، إلا أنها أضعفت من التواصل الشخصي الذي لا يمكن تعويضه بأي وسيلة أخرى. كما أصبحت وسائل التواصل عند الكثيرين وسيلة للتعبير عن الذات ونشر الأفكار والأخبار الشخصية وأخبار الأسرة والصور والفيديوهات، والبعض ينشر أدق التفاصيل الشخصية موثقة بالصور.

ويبين سرحان أن الكثيرين ينتظرون تفاعل الأصدقاء والمعارف وغيرهم مع ما ينشر سواء بإبداء الإعجاب أو التعليقات أو المشاركة في النشر، ويهتم هؤلاء بعدد المتفاعلين مع ما ينشرون، ويعدونه مقياسا للعلاقات الاجتماعية وقبول ما لديهم. ويتنافس الكثير من أفراد العائلة أو الأصدقاء بمن يحصل على تفاعلات أكثر، بل إن هنالك من يبادر هو بالاتصال لطلب إبداء الإعجاب أو التعليق أو المشاركة في ما نشره الشخص نفسه، لاعتقاده بأن زيادة الأعداد مؤشر على “القيمة الاجتماعية” ودرجة “النجاح” أو “القبول”.

وينوه إلى أن البعض يشعر بثقة أكبر كلما زادت أعداد المتفاعلين والمبدين لإعجابهم، وهناك من تهتز ثقته بنفسه إذا وجد أن ما يكتبه أو ينشره لا يحظى بتفاعل كبير، لدرجة أنه يقوم بحذف “المنشور” إذا لم يتلقّ عددا كبيرا من الإعجابات وبغض النظر عن المحتوى. والأصل أن ينشر الشخص ما يؤمن به وما يعتقد أنه يقدم فائدة لغيره، لأن أعداد المتفاعلين “ليست بالضرورة” مؤشرا حقيقيا على قوة وسلامة المحتوى وتميزه.

وفي الكثير من الأحيان، تعتمد العلاقات “الافتراضية” على “المجاملات” التي يقوم بها الأشخاص من منطلق “الفزعة” المؤقتة “ومسايرة” لصاحب المنشور، وطمعا في أن يرد “الجميل” إليهم ومعاملتهم بالمثل في إبداء الإعجاب بما ينشرون. كما أن فئة من الأشخاص علاقاتهم الاجتماعية الحقيقية “محدودة” ويعانون “الوحدة” على أرض الواقع، فيحاولون تعويض ذلك من خلال العلاقات الافتراضية، ما يشعرهم بشيء من الراحة النفسية والثقة بالنفس.

غير أن الثقة الحقيقية بالنفس، بحسب سرحان، بحاجة أولا الى أن يفهم الإنسان ذاته ويقدرها ويعرف إمكانياته وقدراته الحقيقية، ويحرص على الاستفادة منها وتفعيلها وتنميتها، كما أن الأشخاص الذين يكون تقديرهم لأنفسهم عاليا أكثر قدرة على تحقيق النجاحات والوصول إلى الأهداف، وعكس ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يضعف تقديرهم لذواتهم وقدراتهم، فإنهم لا يتمكنون من اتخاذ قرارات حاسمة وقوية تؤدي إلى النجاح.

ويؤكد سرحان أن الثقة بالنفس بحاجة الى وضوح الأهداف واستثمار القدرات وعدم اللجوء إلى المقارنة مع الآخرين سواء على أرض “الواقع” أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأعداد التفاعلات والإعجابات “ليس بالضرورة” تعبر عن “النجاح”، خصوصا عندما لا تكون “عفوية” ولا ينبغي أن تكون سببا في التأثير في ثقة الإنسان بنفسه، مبينا أن البعض لديه درجة عالية من الثقة بالنفس لكنه لا يمتلك الدرجة نفسها بالنسبة لتقدير الذات، ما يؤثر سلبا في سلوكاته وإنجازاته وقدرته على الصمود والمواجهة والإبداع.

في حين أن امتلاك الشخص تقديرا ذاتيا جيدا يسهم في تعزيز ثقته بنفسه في أغلب الأحيان، من دون الاعتماد على الثقة التي تعتمد على تجارب الآخرين “ارتفاعا أو هبوطا”، فهي ثقة “وهمية” خادعة، لذا لا بد للآباء والمربين الانتباه إلى تربية الجيل تربية سليمة تقوم على تحفيز مكامن القوة لدى الأبناء وتمكينهم من فهم ذواتهم فهما حقيقيا، ومساعدتهم على تطويرها وعدم الانخداع والاستسلام الى التقديرات الخاطئة. وأظهرت إحصاءات عالمية أن عدد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا حول العالم “فيسبوك” في الأردن بلغ مع نهاية العام الماضي حوالي 5.8 مليون مستخدم.

ووفقا للبيانات المنشورة على “انترنت وورلد ستاتيس” -الموقع العالمي الذي يرصد تطورات ومؤشرات استخدام الإنترنت حول العالم- فإن وصول عدد مستخدمي “فيسبوك” في الأردن الى هذا المستوى يعني أن نسبة انتشار استخدام “فيسبوك” قياسا بعدد السكان المقدر بأكثر من 10 ملايين نسمة تصل الى نحو 57 %.

وبحسب الأرقام، فإن عدد مستخدمي “فيسبوك” في الأردن يشكل نسبة تصل الى 67 % من عدد مستخدمي الانترنت في المملكة والبالغ نحو 8.7 مليون مستخدم.