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منصة أبواب التعليمية تُطلق مفتاح اشتراك بـ35 دينارا لكل مواد السنة

منذ 18 دقيقة
شعار منصة أبواب التعليمية -من المصدر)

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عمان- أعلنت منصة أبواب التعليمية إطلاق مفتاح اشتراك يتيح للطالب متابعة جميع دروس صفه الدراسي والتعلم من أفضل المعلمين من خلال فيديوهات قصيرة تفاعلية بتجربة مميزة للتعلم خارج الصف، كما يتيح له متابعة تقدمه وتقييم مستواه أول بأول.
تأتي هذه الخطوة بعد شراكة منصة أبواب مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن لتقديم محتوى تعليمي مصّور حسب المنهاج الدراسي الوطني وعرضه بالمجّان على منصة “درسك” التي ساهمت بتعليم أكثر من 1.5 مليون طالب خلال أزمة جائحة كورونا.
تطمح أبواب للريادة في تطوير طريقة التعلم خارج الصف باستخدام أحدث أساليب التعليم والتكنولوجيا وإيصالها لجميع الطلبة في المنطقة.

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