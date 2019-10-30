منصة ” بخدمتكم” متاحة للاطلاع على المؤشرات والإحصائيات

عمان- الغد- أصبح بإمكان المواطنين والمعنيين الاطلاع على المؤشرات والإحصائيات الرئيسية لمنصة “بخدمتكم” الحكومية التفاعلية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء.

وقالت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة إن فتح المجال أمام الأردنيين للاطلاع على الأرقام الإحصائية للمنصة، جاء من منطلق الشفافية في التعامل مع المواطنين خاصة وأن منصة ” بخدمتكم ” وجدت بالأصل لسماع صوتهم وإيصاله للحكومة مباشرة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، من خلال توجيه سؤال أو اقتراح أو شكوى أو إبلاغ عن حالات يشتبه بأنها فساد، إضافة إلى إمكانية تقديم الثناء لخدمة أو موظف حكومي، وذلك من خلال القنوات المعتمدة التي يمكن لأي مواطن استخدامها، وهي تطبيق بخدمتكم على الهاتف المحمول، وموقع بوابة الحكومة الالكترونية، اضافة الى الاتصال على الهاتف المجاني لمركز الاتصال الوطني (5008080) والدردشة الذكية عبر صفحة إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأضافت غوشة أن لوحة مؤشرات المنصة على موقع رئاسة الوزراء تتيح للمواطن الاطلاع على العدد الإجمالي للطلبات التي ترد إلى المنصة أولاً بأول، إضافة إلى نسبة الطلبات التي تجاوزت الأطر الزمنية المحددة للرد ( المتأخرة) ونسبة الاستجابة للطلبات ونسبة الرضا عن الحلول المقدمة من ضباط الارتباط ، ونسبة الطلبات التي إغلاقها (حلها) إضافة إلى التوزيع النسبي للطلبات، كما تمكّنه من الاطلاع على أكثر القطاعات تلقياً للطلبات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أطلق المنصة رسمياً في منتصف كانون الأول من العام الماضي بعد أن مرت بمرحلة تجريبية مدتها ثلاثة اشهر وذلك انسجاماً مع التعهد الذي أطلقه في خطاب الرد على خطاب العرش السامي، والذي تعهد خلاله بإطلاق منصة لسماع صوت المواطن.

ويتم الرد على طلبات المواطنين على المنصة من خلال أكثر من مئتي ضابط ارتباط يمثلون 106 دوائر حكومية، وتقوم غرفة عمليات المنصة في رئاسة الوزراء بالإشراف على عملها وردود ضباط الارتباط عبرها وتقوم برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ويمكن الاطلاع على لوحة المؤشرات الخاصة بالمنصة على موقع رئاسة الوزراء من خلال الرابط التالي :

https://cmu.gov.jo/Application/mopsd/maindashboard_website.aspx