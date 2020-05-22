منصة جديدة للأردنيين الراغبين بالعودة “برا وبحرا”.. ومنح أولوية لمن فقدوا وظائفهم



عمان – الغد – أعلنت الحكومة أن وزارة الخارجية وشؤون المغتبرين، ستطلق بالتعاون مع خلية إدارة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، منصة جديدة يوم الأحد المقبل، الموافق للرابع والعشرين من الجاري، لتسجيل الأردنيين الراغبين بالعودة من الخارج برأ وبحرا.

ودعت هؤلاء إلى التسجيل على المنصة الجديدة، حتى وإن كانوا سجلوا سابقا، وسيستمر التسجيل 3 أيام، حتى السابع والعشرين من آيار الحالي.

وبحسب ما نشرته الحكومة، في الإيجاز الصحفي اليوم الجمعة، فإن المنصة الجديدة (savelyhome2.gov.jo)، تضم خيارات تسهل على المواطنين عملية التسجيل، والإجراءات اللاحقة.

إلى ذلك، قالت الحكومة إنه سيتم تفعيل المنصة السابقة ( (savelyhome.gov.joللراغبين بالعودة جوا.

وفي السياق، ضمت الحكومة الأردنيين الذين “فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات كورونا”، إلى قائمة الأولويات في العودة من الخارج، التي تشمل الطلبة، ومن تقطعت بهم السبل.

وعن أبناء الأردنيات، وزوجات الأردنيين وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة، قال الإيجاز إن تقديم طلبات العودة، بالنسبة لهم سيتم مباشرة من خلال السفارات الأردنية في الدول التي يتواجدون فيها.