منصة “دازون” تنال حقوق نقل غالبية مباريات الكالتشيو

روما – فازت منصة البث التدفقي “دازون” الرياضية بحقوق نقل غالبية مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم من 2021 حتى 2024، وذلك بحسب ما أفادت رابطة “سيري أ”.

وتم اختيار عرض “دازون” المقدر بـ840 مليون يورو سنوياً على حساب العرض المقدم من الناقل التاريخي لمباريات الدوري شبكة “سكاي”.

وتوصلت أندية الدرجة الأولى وعددها 20 الى اتفاق بعد شهرين من الجمود، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء صلاحية العروض المقدمة.

وستواصل رابطة الدوري مفاوضاتها مع “سكاي” حول الحقوق غير الحصرية لنقل ثلاث مباريات في كل مرحلة من المراحل الـ38 للدوري.

ويمثل قرار اختيار “دازون” تغييراً في مسار كرة القدم الإيطالية لأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها نقل غالبية المباريات عبر البث التدفقي.

وتنقل “دازون”، المنصة التي يشار اليها أحيانا على أنها “نتفليكس الرياضة”، ثلاث مباريات حاليا من كل مرحلة منذ عام 2018 مقابل 193 مليون يورو في الموسم.

وبموجب الاتفاق الحالي الذي يمتد لثلاثة مواسم بين 2021 و2024، فازت “دازون” بالحقوق الحصرية للمباريات ومشاركة حقوق البث لثلاث مباريات أخرى في كل من المراحل الـ38. وتجري “سكاي” التي تدفع حالياً 780 مليون يورو في الموسم، مفاوضات لنقل ثلاث مباريات أسبوعياً مقابل 70 مليون يورو. (أ ف ب)