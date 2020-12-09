“منصة درسك” تتصدر قائمة بحث غوغل للعام 2020

نادين النمري

عمان- تصدرت “منصة درسك” المرتبة الأولى في عمليات البحث الأكثر رواجا على محرك البحث جوجل في الأردن تلاها كوفيد-19، بحسب نتائج البحث الأكثر رواجا التي اطلقتها شركة جوجل اليوم.

وبدت أثار الجائحة واضحة بشكل جلي على نتائج تقرير شركة جوجل للمواضيع الأكثر بحثا على محركها للعام 2020، كما أظهرت نتائج التقرير اهتماما بالشأن المحلي كما حدد اولويات الأرديين حيث حل التعليم، الصحة، والعمل، اذ تصدر التعليم أولا القائمة بمنصة درستك تلاه كوفيد-19، تلاه البحث عن “الضمان الإجتماعي”.

وبدا لافتا اهتمام الأردنيين بالانتخابات الامريكية أكثر من الإنتخابات البرلمانية الأردنية، فحلت الانتخابات الامريكية في المرتبة الرابعة في حين حلت الانتخابات البرلمانية في المرتبة السادسة، فيما حل دعم الخبز خامسا.

وحازت قضية “فتى الزرقاء” والذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل مجموعة من الاشخاص قاموا ببتر كلتا يديه وفقئ عينه باهتمام من الراي العام، وظهر ذلك في البحث عن “البرنس” و”لبنى الكوشية” واللذان حلا في المرتبة العاشرة.

وربط الراي العام الأردني بين المعتدين على الفتى صالح وبين شخصية “لبنى الكوشية” الشهيرة.

وكان للترفية حصة في بحث الأردنيين، ليتبين أن مسلسل “الهيبة الرد” هو المفضل لدى الأردنيين حيث حل في المرتبة السابعة من البحث يتبعه في المرتبة التاسعة مسلسل “البرنس”، في حين كان السؤال عن اعراض الكورونا في المرتبة الثامنة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن شركة جوحل فكان هناك اهتمام ملموس في الخدمات والشؤون المحلية وكان ذلك واضحاً من عمليات البحث عن “نتائج االنتخابات النيابية

2020 “و”الضمان االجتماعي” و”دعم الخبز” و”لبنى الكوشية”.

من جانبها قالت مديرة في القسم الاعلام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ً داليا الفقي

إن المواضيع الأكثر رواجاً على Google هذا العام أكدت قدرة الانسان على التأقلم والتكيف مهما كانت الظروف، مضيفة “كشركة غوغل نحن سعداء أن محرك غوغل ساعد الأردنيون في

الوصول للمعلومات التي يبحثون عنها في تلك الظروف االستثنائية، ونأمل أن نكون قادرين دوًما على مساعدتهم.”

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