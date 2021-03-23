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منصة “ديسكورد” لألعاب الفيديو قد تباع بأكثر من 10 مليارات دولار

منذ ساعتين

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سان فرانسيسكو– كشف موقع “فنتشر بيت” المتخصص نقلاً عن مصادر لم يسمّها أن منصة الدردشة “ديسكورد” قد تباع بأكثر من عشرة مليارات دولار.
وأوضح الموقع في مقال نُشر الاثنين أن المفاوضات وصلت إلى مرحلتها النهائية مع الشاري.
ويعود إطلاق “ديسكورد” إلى العام 2015، وكان مخصصاً في البداية لهواة ألعاب الفيديو الذين يرغبون في الدردشة (شفهياً وكتابياً) أثناء اللعب.
إلاّ أن الإقبال عليه ازداد خلال الجائحة بفعل تنامي الحاجة إلى أدوات التواصل المرئية والمسموعة، وباتت مجموعات الأصدقاء تستخدمه لأغراض أخرى، كالعمل أو مشاهدة أفلام معاً، على سبيل المثال.
ويدفع المستخدمون بدل اشتراك لاستخدام الشبكة، وهي خالية من الإعلانات وتتميز ببرنامج النسخ النصي التلقائي الذي يحول الكلام في في المقاطع الصوتية أو المصوّرة إلى نصوص مكتوبة. (أ ف ب)

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