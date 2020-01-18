“منصة زين” تدعم 3 شركات ناشئة أردنية جديدة

عمان- الغد– وقعت شركة “زين”، من خلال منصتها للإبداع (ZINC)، مذكرات تفاهم مع 3 شركات ناشئة أردنية جديدة هي (تطبيق Ma3aak، وشركة Unihance، وشركة Tradehub)؛ حيث ستقدم بموجبها الدعم اللازم لها لتسريع نموها وتطورها، ومساعدتها على التوسع في أعمالها، وبالتالي ضمان ديمومتها واستمرارها.

وتم توقيع مذكرات التفاهم في مقر شركة “زين”؛ حيث وقعها عن شركة “زين” رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن شركة “Ma3aak” عماد بدر، وعن شركة “Unihance” أحمد عبيدات، وعن شركة “Tradehub” جودت أبو حسين.

ويعد تطبيق “Ma3aak” الأول من نوعه في الأردن؛ حيث يتخصص في تقديم جميع ما يلزم المركبات من خدمات ومساعدة على الطريق، كنقل المركبة من وإلى أي جهة أخرى، وتغيير وشحن البطارية، وإصلاح الإطارات، وتغيير زيت المركبات بجميع أنواعها، وشحن المركبات الكهربائية، وخدمة “الدراي كلين”، وصيانة المركبات بجميع أنواعها، وغيرها من الخدمات، كما يوفر التطبيق طرق دفع آمنة وسهلة، وأسعارا مناسبة لمستخدميه للاستفادة من جميع خدماته.

وتعد شركة “Unihance” أول منصة تَواصل تعليمية تربط الجامعات بسوق العمل؛ حيث تعمل على تقليل الفجوة بين مخرجات الجامعات وسوقي العمل المحلي والعالمي، من خلال تسليح الطالب الجامعي بآخر العلوم والتقنيات والمهارات التي يحتاج إليها سوق العمل وبأسعار رمزية، ويسعى فريقها إلى خلق مفهوم جديد للتعلم الذاتي، الذي يواكب التطور السريع في التكنولوجيا بشكل خاص وجميع التخصصات العلمية بشكل عام، وإدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي “والبلوك تشين” في عملية التعليم الذاتي، ليحقق الرؤية المستدامة المتمثلة في إنشاء أكبر جامعة إلكترونية في العالم مبنية على أساس نشر المعرفة للمستخدم النهائي وتوفيرها بتكلفة قليلة وجودة عالية.

أما شركة “Tradehub”، فتوفر منصة إلكترونية تمكن جهات التمويل من الوصول إلى العملاء من خلال شبكة التجار والشركات الخاصة والحكومية التي تتعامل معها الشركة، وذلك بتزويد شبكة التجار والشركات بمنصة ذكية عبر موقعها الإلكتروني (www.tradehubjo.com) واسم مستخدم ورقم سري للتجار والجهات المانحة، تمكن التجار والشركات من توصيل طلبات عملائهم من التمويلات الى الشبكة البنكية وجهات الإقراض حسب رغبة العملاء.

وبهذه الخطوة، يكون قد وصل عدد الشركات والمشاريع الناشئة التي تقدم منصة زين للإبداع (ZINC) الدعم لها -منذ تأسيسها العام 2015 وحتى اليوم- إلى 160 شركة ومشروعاً؛ حيث تسهم المنصة وبشكل كبير في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن، من خلال دعمها للشباب الأردني وأفكاره المبدعة وتحويلها من مجرد فكرة إلى مشروع ريادي يسوق محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تسهم في تقليل نسبة البطالة من خلال حث الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة بدلاً من البحث على وظيفة، الأمر الذي يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.