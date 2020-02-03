منصة زين للإبداع تستضيف فعاليات الملتقى الوطني للرياديين والمبتكرين الشباب 2020

عمان – الغد – استضافت منصة زين للإبداع (ZINC)، في فرعها في الجامعة الأردنية، فعاليات المعسكر التدريبي الخاص بالملتقى الوطني للرياديين والمبتكرين الشباب 2020؛ الذي أطلقته وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وتأتي استضافة منصّة زين للإبداع (ZINC) لفعاليات الملتقى؛ انطلاقا من دورها الرئيسي في دعم الشباب الأردني واحتضان أفكارهم وإبداعاتهم الريادية، من خلال برامجها ومبادراتها التي تطلقها باستمرار، ومساهمتها بشكل كبير لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية وشركات تعود عليهم وعلى المجتمع المحلي بالنفع والفائدة.

وحضر وزير الشباب الدكتور فارس البريزات جانبا من تدريبات اليوم الختامي للمعسكر التدريبي؛ لتوجيه الشباب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار الذي يساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة للخريجين، وتضمن المعسكر التدريبي للملتقى ورشات تدريبية حول التفكير الإبداعي، وتطوير الأفكار الريادية، ودراسة السوق، وتسويق المنتج، وبناء نموذج العمل، والأمور المالية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى كيفية عرض الفكرة والمشروع على المستثمرين.

وشارك في الملتقى 100 شاب وشابة مثلوا 44 مشروعا رياديا؛ مما سيتيح لهم فرصة عرض مشاريعهم أمام 30 مؤسسة داعمة للمبادرات الريادية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة، وتحفيزهم على العمل الريادي.