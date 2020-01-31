منصة شبابية تبث رسائل توعوية لمحاربة “آفة” التنمر بالمجتمع

تغريد السعايدة

عمان- لم يعد مصطلح التنمر يُطلق فقط على “المشاجرات والاستقواء بين طلبة المدارس”، كما اعتاد عليها المجتمع منذ أعوام، فقد بات يأخد أشكالا مختلفة ومتعددة، زاد من ظهورها النشاط المجتمعي على منصات التواصل، مما تطلب مزيدا من التوعية والتثقيف في المجتمع من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية.

من هنا، اتفقت مجموعة من الشباب الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن يكونوا جزءا من هذه المنظومة التوعوية من خلال مشروع تربوي هادف ينبثق عن المعسكر التدريبي لمكافحة الفكر المتطرف، يقوم عليه صندوق الملك عبد الله الثاني، ليكون هذا المشروع التوعوي تحت مسمى “بس تنمر”.

عبد الهادي العزازي، أحد الشباب القائمين على المنصة التوعوية، أكد لـ”الغد” أن المجتمع لم يعد التنمر فيه مقتصراً على فئة معينة من الناس، بل على العديد من الأشخاص؛ حيث إن مواقع التواصل فتحت الباب على مصراعيه “للانتقاد والتشهير”، وهو ما أتاح المجال، كذلك، “للمتنمرين” بممارسة أفعالهم السلبية ومن مختلف الأعمار ولجميع المستويات.

وقال العزازي “نحن مجموعة من الشباب شعرنا بالتأثير السلبي للتنمر في المجتمع وقررنا أن نواجهه، والتحدي الصعب هو أن تكون نفسك في عالم يحاول به الجميع أن يكون شخصا آخر”.

لذلك، كان لا بد من وجود جهات توعوية تتحدث عن التنمر وتفتح الملفات الواسعة به، ويتم التوعية بالجوانب المختلفة فيه.

وقام الشباب المتطوعون في العمل بتدريب أنفسهم من خلال انضمامهم إلى معسكر مكافحة الفكر المتطرف للحصول على المؤهلات التي تساعدهم على أن يكونوا قادرين على تقديم المحاضرات التوعوية في الكثير من المؤسسات والفئات؛ حيث تتراوح أعمار أعضاء الفريق ما بين 18 و30 عاما تقريباً.

ومن ضمن المستفيدين من هذه المحاضرات التي تتناول قضايا التنمر بكل جوانبها؛ طلبة المدارس والجامعات وأولياء الأمور، المعلمون والمعلمات، وأي شخص يرغب بالحصول على معلومات عن التنمر، والتي بين العزازي أنها توضح الكثير من الاستفسارات حول “ماهية التنمر، متى يكون الإنسان متنمرا، متى يتعرض للتنمر، كيفية الدفاع عن نفسه في حال تعرض للتنمر، الجهات المعنية بالحماية عن التنمر وعلاجه”، والكثير من الأسئلة التي يرغب المجتمع بالحصول عليها.

بداية حملات التوعية للمجموعة الشبابية انطلقت من محافظة الزرقاء، من خلال محاضرات للطلاب وأفراد المجتمع على اختلافهم، والعمل يجري حالياً للوصول إلى مناطق أخرى من المملكة، وستكون المرحلة الثانية في محافظة البلقاء، وعمل حملات ميدانية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأفراد.

بيد أن العزازي أكد أن المنصة تركز كذلك في عملها التوعوي على توجيه الرأي العام من خلال المنصات الإلكترونية، التي يتم من خلالها بث الرسائل المحملة بالنصائح والإرشادات والرسائل المصورة “فيديو” والتي يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر قدر ممكن من أبناء المجتمع الأردني.

ويلفت العزازي الى أن الغالبية العظمى من الناس أصبحت تتابع مواقع التواصل بأشكالها، وفي الأردن تحديداً يوجد عدد كبير من المواطنين من مختلف الأعمار لهم حسابات على “فيسبوك” وبإمكانهم الاطلاع على ما يتم بثه من مضمون توعوي فيما يتعلق بالتنمر.

ومن خلال منصة تنمر كذلك، يقوم متطوعون من الشباب والفتيات على التحضير للمحتوى الذي يتم بثه؛ إذ تقوم إحدى الفتيات البالغة من العمر 16 عاماً بعمل الرسومات الخاصة التي يتم بثها عبر المنصة، كما يقوم أحد الشباب بتحضير مقاطع الفيديو وتصوير المضمون التمثيلي فيها والتي تصب جميعها في موضوع التنمر، كما يتم عرض القصص التي تعتمد على شخوص الفريق العامل في المبادرة.

ويعتمد المضمون الذي يقدمه القائمون في مبادرة “بس تنمر” على الأسلوب اللطيف والشيق في الحديث والسهل البسيط، لكي تصل جميع المعلومات لجميع الفئات المستفيدة، وخاصة في الفعاليات الموجهة للأطفال، الذين هم بأمس الحاجة إلى التوعية بهذا الجانب. ويقوم الفريق بإرسال استطلاع للمدرسة المستهدفة قبل المحاضرة للوقوف على أسباب التنمر ومدى معرفة الأطفال به، ومن ثم يتم إعطاء المحاضرة، وبعد ذلك يتم إجراء استطلاع لملاحظة الفرق الذي تم إحداثه لدى الأطفال حول مفهوم التنمر لديهم، ومدى الاستفادة منها وتغيير طريقة تفكيرهم.

ويُعد التمر من القضايا التي أصبحت “تطفو على السطح” ما بين الحين والآخر مع كل حادثة يتعرض لها أحد أفراد المجتمع، سواء من أطفال وشباب وكبار، وشخصيات عامة، وفنانين، وغيرهم كثيرون، ما قد يؤثر على نفسية الشخص المتنمر عليه والوصول إلى مرحلة متقدمة من الإيذاء النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاجتماعي، لذلك، كان لزاماً أن يتم الوقوف على الأسباب.

ويعتبر العزازي أن هذه القضايا التي أمست ظاهرة عالمية وليست فقط على المستوى المحلي، يجب أن يتعاون الجميع في التصدي لها، كونها تؤثر على المجتمع ونموه “ووقوع الجرائم فيما بعد إذا لم يتم وضع حد لها”.

“بس تنمر”، هي محاولة شبابية داعمة لعمل المؤسسات المختلفة المعنية، تضع أسسها الأولية لتنفيذ العديد من البرامج في المرحلة المقبلة، وتقوم على التواصل واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لهدف نبيل وإنساني بعيداً عن الانتقاد والتنظير، وهي مجرد معلومات ونصائح لزيادة الوعي والارتقاء بالتفكير “لوضع اليد على الجرح”، بحسب العزازي.