منصة “فتبينوا” تنافس على المركز الأول ضمن مسابقة عالمية في “كب تاون”

عمان– تنافس منصة فتبينوا لمكافحة الأخبار الكاذبة على المركز الأول ضمن المسابقة العالمية للتحقق من الأخبار، على مستوى العالم، وتنافس أيضا الـ BBC وفرانس 24.

المركز الأول سيكون من نصيب المنصة الأكثر ابداعا في المحتوى وبكيفية التحقق من الأخبار.

ويتواجد مؤسس مشروع المنصة معاذ الظاهر في جنوب أفريقيا “كب تاون” للحديث عن المنصة وكيفية عملها ليكون حاضرا وقت إعلان الفائز في المركز الأول.

وينتهي التصويت خلال ساعات على هذا الرابط (http://bit.ly/2KonMFE)

وبين الظاهر خلال عرض كلمته أمام الحضور والحكام في كب تاون بأنه ووفقا للمنتدى القومي للفكر والتنمية ينفق العرب أكثر من 5 مليار دولار سنويا على الخرافات والاشاعات والأخبار الكاذبة، بينما ينفق العرب 1.7 مليار دولار سنويا على البحث العلمي.

ويكمل حسب استبيان حديث قامت به وكالة فرانس بريسAFP ، وجدت أن دولة مصر هي الأكثر تصديقا للخرافات والأخبار الكاذبة، وكذلك في يوم الكتاب بالوطن العربي، وجد أن أكثر الكتب مبيعا عند العرب هي كتب التنجيم.

ويضيف أن مشروع “فتبينوا” أقيم في أكثر المناطق تصديقا للاخبار الكاذبة وهو مشروع شبابي كامل، ونجح واستمر أكثر من خمسة أعوام بميزانية قليلة جدا، في حين يصل الآن لـ 2 مليون مستخدم عربي شهريا، تتحقق من 50 خبرا شهريا.

و”فتبينوا” اليوم تنفي التنجيم والخبار الكاذبة بتسعة أدلة علمية مختلفة.

ويذكر أن مشروع فتبينوا حصل على العديد من الجوائز والتكريمات والترشيحات، واستطاع القائمون على المشروع الرد وتصحيح آلاف الخرافات والاشاعات بجهود شبابية تعمل ليل نهار.

ودعوتهم من قبل جــامعة هــارفــرد HARVARD University في مؤتمر HAW2016 بصفتنا واحد من أفضل المشاريع الشبابية العربية لعام 2016، ومؤتمر EXPO2017 برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، وذلك لأن المنصة واحدة من أفضل المشاريع الابداعية لعام 2016-2017م

وتم اخيارهم من قبل الـ(CFI) وكالة التعاون الاعلامي الفــرنـســية كواحد من أفضل المشاريع الشبابية في الشرق الاوسط لعام 2017م ضمن برنـامج سفيرلاب SAFIRLAB وتم دعوتنا لتدريب لمدة أسبوعين – باريس، وكذلك دعوتهم للمشاركة في مؤتمر الاعلام الرقمي العربي – اسطنبول2017، كأبرز المشاريع الشبابية الاعلامية العربية تأثيراً في خدمة المحتوى العربي على الانترنت.