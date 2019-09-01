منصة لتوفير قاعدة بيانات عن المشاريع الريادية في المملكة

عمان – الغد – وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مذكرة تفاهم مع شركة “سلالم”، سيتم بموجبها إتاحة منصة “StartGate” التي ستوفر قاعدة بيانات عن المشاريع الريادية والرياديين في الأردن، وتشبيكهم مع الشركات التي ترغب في احتضان أفكارهم ومشاريعهم.

وتعد منصة “StartGate” حاضنة ومسرعة أعمال توفر قاعدة بيانات عن المشاريع الريادية، وأفكار الرياديين، كما تعمل على تدريب الرياديين وتنمية أفكارهم ودعمها واتاحتها أمام المهتمين لاحتضانها والاستثمار فيها.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة ومدير عام شركة “سلالم” زيد المصري، توفير التدريب الإلكتروني اللازم للرياديين في حاضنات الأعمال التابعة للوزارة “محطات المعرفة”، وتدريب مدربي حاضنات الأعمال.

وتتضمن مذكرة التفاهم التدريب على كيفية استخدام منصة “StartGate” وأي خدمات أخرى تتعلق بالريادة، وتوفير نموذج تسجيل للرياديين الراغبين باحتضان أفكارهم ومشاريعهم لدى الوزارة من خلال المنصة.

وقال الغرايبة في بيان للوزارة أمس إن الوزارة تعمل من أجل إيجاد وتوفير كل الفرص المتاحة لدعم وتسهيل عمل الرياديين، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تقديم ما يلزم للرياديين وضمن الإمكانات المتاحة، وتشبيكهم مع المستثمرين، لتمكينهم من الدخول بشراكات استراتيجية والانطلاق بأفكارهم ومشاريعهم إلى الأسواق العالية، مشيرا أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لها دور وإسهامات كبيرة في دعم الريادة والرياديين في الأردن.

من جانبه قال المصري ان الشركة ستساهم في دعم تطلعات وتوجهات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من أجل دعم ثقافة الريادة وترسيخها، من خلال تدريب الرياديين والمدربين في حاضنات الأعمال التابعة للوزارة، وستوفر منصة “StartGate” أكبر قاعدة بيانات عن المشاريع الريادة لتشبيك الرياديين مع المهتمين بأفكارهم ومشاريعهم.