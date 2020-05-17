منصة للاستفادة من خبرات الأردنيين العائدين من الخارج

عمان-الغد- تطلق غرفة تجارة الاردن خلال الاسبوع الحالي منصة الكترونية لمساعدة الاردنيين المغتربين العاملين بالخارج والمتوقع عودتهم وإنهاء اعمالهم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك لدمجهم بمنظومة الاقتصاد الوطني ورفدها بخبرات جديدة.

وقال رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي في بيان صحافي اليوم الاحد ان المنصة ستكون بمثابة وسيلة لمساعدة الاردنيين العائدين من الخارج لدمجهم وتشبيكهم مع الشركات والمؤسسات والمنشآت الاردنية بقطاعات التجارة والخدمات والصناعة للاستفادة من خبراتهم.

وأوضح أن المنصة ستضمن معلومات حول طبيعة العمل والخبرات والمؤهلات التي يمتلكها الشخص العائد من الخارج من اجل السعي للاستفادة منهم وتوجيه الراغب منهم بعمل مشاريع تتلاءم مع الخبرات المتوفرة لديهم وذلك بعد اجراء دراسة من قبل الغرفة.

وقال العين الكباريتي ان هذا الملف يتطلب التعاون الكامل والتشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز هذه التحديات واستغلال خبرات القادمين من الخارج من خلال أفكار ابداعية.

وبين ان غرفة تجارة الاردن اول من دق الناقوس للاهتمام بهذا الملف في ظل اتخاذ العديد من الدول بخاصة الخليجية اجراءات صعبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا على قطاعاتها الاقتصادية منها تخفيض الرواتب والعماله لديها.

وأشار العين الكباريتي الى ان اغلب الايدي الاردنية التي تعمل بالخارج بخاصة في الدول الخليجية والتي يصل عددها الى 500 الفا تمتلك خبرات كبيرة وقدرات فنية عالية ومؤهلات يمكن الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني.

وتوقع العين الكباريتي عودة 20% من العمالة الاردنية بالخارج في حال استمرار حالة انكماش اقتصاديات هذه الدول جراء تداعيات فيروس كورونا.

وقال ان الحكومة لن تستطيع تأمين وظائف لهؤلاء المغتربين في حال انهاء خدماتهم بالخارج ما يتطلب استثمار الخبرات التي يمتلكونها ودمجهم بالسوق المحلية.