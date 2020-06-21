منصة محرك البحث المتخصصة بالأعمال تنطلق عالميا

دبي- أعلنت منصة “Hubb” للتجارة الذكية، مؤخرا، عن إطلاق أعمالها على مستوى عالمي بهدف تغيير مستقبل التجارة الإلكترونية نحو الأفضل، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى حلول أعمال أكثر استدامة في ظل انتشار جائحة “كوفيد-19”.

ومنذ العام 2013، تم تطوير Hubb، منصة البحث العالمية التي تعمل باعتبارها محرك بحث للأعمال التجارية على مستوى العالم. وتعمل Hubb حاليا في 44 دولة و12 لغة، مع المزيد من المساعي للتوسع والنمو. وتمثل Hubb نقطة التقاء لجميع الخدمات؛ حيث تربط الأعمال التجارية مع المستهلكين مباشرة من خلال خدمة اشتراك شهري منخفضة التكلفة بقيمة 100 درهم في الشهر، بدون أي تكاليف خفية.

ويمثل نموذج أعمال Hubb أسلوبًا جديدًا في السوق؛ حيث يتميز عن منصات التجارة الأخرى الخاصة، وتفرض كبرى شركات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم رسوم عمولة تتراوح بين 20 % و50 % لتقديم خدماتها على المنصات الخاصة بها، وهو نموذج تعرض للانتقاد على نطاق واسع بعد جائحة “كوفيد- 19″؛ حيث كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني في سبيل تحقيق الربح. يقدم أسلوب Hubb الجديد خدمة مستدامة، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي يمكنها استخدام المنصة بشكل كامل دون الحاجة إلى مشاركة الأرباح مع أطراف أخرى.

تعد “Hubb” وجهة متكاملة لمجموعة من الخدمات، تشمل توصيل الطعام، والعقارات، والتصنيع، والسيارات، والسفر، والبحث عن عمل، وغير ذلك، من خلال “تطبيق رئيسي” يتضمن 36 صناعة مختلفة.

ومع وجود أكثر من 3,345,889 اشتراكا مسجلا حاليا في جميع أنحاء العالم، فإن منصة “Hubb” تهدف إلى منح المستهلكين إمكانية الاستفادة من الخدمات في كل مكان في العالم باللغة الخاصة في دولهم، وبغض النظر عن مكانهم. ومن خلال المنصة، يمكن للمستهلكين البحث عن الخدمات في العالم، وإزالة حواجز المسافات والسماح لهم بالوصول إلى الأسواق الأخرى بطريقة بسيطة وسهلة الاستخدام.