منصة “نوى” توزّع 1140 جهاز تابلت على طلبة الجامعات الحكومية

عمان- الغد- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن منصة نوى إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بتوزيع (1140) جهاز تابلت على طلبة الجامعات الأردنية الحكومية تم التبرع بها من شركة هواوي الأردن، وشركة الربان التجارية عن طريق المنصة للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لإنجاح منظومة التعليم الإلكتروني بما في ذلك عقد الامتحانات النهائية إلكترونياً لطلبة الجامعات الأردنية، والتقليل من الصعوبات الفنية التي يواجهها الطلبة.

وأضافت الوزارة بأنه وحرصاً من نوى على إيصال هذه الأجهزة للطلبة الأكثر احتياجاً لها خاصةً أولئك المقيمين في المناطق النائية فقد قامت الوزارة بحصر الطلبة وفقاً لمعايير هامة هي : أن يكون الطالب بمستوى السنة الجامعية الأولى بحيث يتم تعظيم حجم الاستفادة من الجهاز واستخدامه لعدة سنوات حتى يتخرج الطالب، وأن يكون الطالب مسجلاً في البرنامج العادي فقط، إضافةً إلى كون الطالب مستفيداً من صندوق المعونة الوطنية، أو خريجاً من إحدى المدارس الواقعة في مناطق جيوب الفقر، أو كلاهما معاً، وقد قامت المنصة بإيصال هذه الأجهزة إلى مكاتب المحافظين في جميع محافظات المملكة، والذين سيقومون بدورهم بتوزيعها على الطلبة الذين حققوا الشروط أعلاه وفقاً لقوائم رسمية أعدتها الوزارة لهذا الغرض تتضمن أرقام هواتف الطلبة.

وقد أشادت الوزارة بهذا الدعم الذي تم تقديمه عن طريق نوى، والذي سيسهم بشكل مباشر في مساعدة طلبة الجامعات الأردنية على تجاوز الصعوبات الفنية التي قد تواجههم خلال تقديم الامتحانات النهائية إلكترونياً كما دعت الوزارة جميع مؤسسات المجتمع المدني، والشركات الوطنية المختلفة بأن تحذو حذو المتبرعين من خلال نوى في تقديم الدعم للجهود الوطنية الهادفة لانجاح منظومة التعليم الإلكتروني في الجامعات الأردنية، والتي تعتبر خياراً استراتيجياً للدولة الأردنية في هذه المرحلة.