منصة Huawei AppGallery في الأردن… خطوة بخطوة نحو النجاح

باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، تقدم منصة Huawei AppGallery التطبيقات المتنوعة والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم، لتصبح بذلك بديلًا جديدًا وخيارًا أمثل أمام المستخدمين لتحميل تطبيقاتهم المفضلة وتثبيتها على هواتفهم الذكية. ويستخدم المنصة 370 مليون مستخدم نشط شهريًا، منهم 15 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويبلغ معدل تحميل التطبيقات عبر HMS Core 350 مليار تحميل عالميًا، و12 مليار تحميل في المنطقة.

تتمثل رؤية هواوي في جعل Huawei AppGallery منصة مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات يمكن للمستخدمين الوصول إليها بسهولة، بينما تحمي بصرامة خصوصيتهم وأمنهم منطلقة من مفهوم “خصوصيتك تحت سيطرتك”، الذي كان دائمًا ولا يزال في صميم فلسفتها. فالمنصة تقدم لمستخدميها أعلى مستوى من التحقق لعزل وحماية بياناتهم الحساسة وخصوصيتهم، حيث لا تتم معالجة هذه المعلومات خارج جهاز هواوي، مما يمنحهم التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية.

ولتوفير تجربة فريدة وذكية للمستخدمين، استثمر العملاق الصيني في أكثر من 3000 مهندس لتطوير تطبيقات المنصة، كما يوفر الدعم التشغيلي الشامل للمطورين في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن التمويل المحفز للابتكار مثل برنامج Shining-Star الذي استثمرت فيه هواوي ما قيمته مليار دولار أمريكي. وإلى جانب ذلك، تمتلك هواوي حاليًا 1.3 مليون مطور مسجل لديها على خدمات هواوي للهواتف النقالة (Huawei Mobile Services)، كما تتعاون مع أكثر من 14000 مؤسسة تطوير لابتكار المنتجات والحلول التي تقدم قيمة ملموسة للمستخدمين. ومن أبرز مزايا منصة Huawei AppGallery خاصيّة “Quick App”، وهي نظام بيئي للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت والتي تستهلك مساحة صغيرة جدًا من الذاكرة، حيث يمكن للمستخدمين استيعاب أكثر من 2000 تطبيق سريع بدلاً من 20 تطبيقًا محليًا بسعة 1 جيجابايت فقط. وإذا كان هناك تطبيق لا يمكن للمستخدمين العثور عليه في المنصة، فيمكنهم إضافته إلى “قائمة الأمنيات – Wishlist”، وسيتم إشعارهم بمجرد توفره.

منصة Huawei AppGallery: تجربة متميزة للغاية بين مستخدمي أحدث هواتف هواوي في الأردن

مع طرح هواوي ثلاثة من أحدث هواتفها في السوق الأردني هي، Huawei Mate 30 Pro، وHuawei Y7p، وHuawei nova 7i، إلى جانب إطلاقها لسلسلة هواتف P40 المدهشة، والتي ستتاح للطلب المسبق قريبًا، تعدّ تجربة منصة Huawei AppGallery متميزة للغاية بين مستخدمي هذه الأجهزة – والتي تأتي دون تحميل خدمات “Google Mobile Services” – حيث يمكنهم تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال منصة Huawei AppGallery المثبتة مسبقًا على هذه الأجهزة بكل سهولة ويسر.

أبرز التطبيقات المحلية

تعمل هواوي باستمرار على اختيار أفضل التطبيقات التي أصبحت جزءًا أساسيًا لتسهيل حياة مستخدميها، بما في ذلك التطبيقات المحلية الشهيرة التي أصبح المستخدمون يحبونها ويعتمدون عليها في حياتهم اليومية. وتُصنِّف منصة Huawei AppGallery التطبيقات إلى 18 فئة متنوعة، وكلها متوفرة للبحث مع تجربة تصفح بسيطة وسلسة. ومن أبرز التطبيقات في الأردن ضمن فئة التمويل البنك العربي، والبنك الأردني الإسلامي، وضمن فئة الخدمات المالية إي فواتيركم. أما فئة الإعلام فتضم تطبيقات رؤيا TV، رؤيا الإخباري، قناة المملكة، خبرني، راديو هلا، الوكيل، راديو فن، راديو روتانا، راديو روتانا طرب، إذاعة يقين، وعمّان TV. وتشمل فئة مشغلّي خدمات الاتصالات كلًا من زين الأردن، وأمنية، وأورانج الأردن، في حين تضم فئة التسوّق تطبيق السوق المفتوح.

وبالإضافة لما سبق، تضم منصة Huawei AppGallery مجموعة من التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية في الأردن، وأبرزها تطبيق “سند”… البوابة إلى الخدمات الحكومية الرقمية، والذي يتيح للمواطنين الاستفادة من 100 خدمة حكومية رقمية موزعة على 9 مؤسسات ووزرات، حيث يوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلاً من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، بما يسهم في سهولة القيام بالأعمال والتوقف عن طلب الوثائق. ويضم الأحوال المدنية، وأمانة عمّان، ودائرة الأراضي والمساحة، ووزارة العدل، ووزارة الصناعة والتجارة، ومراقب عام الشركات، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، وإدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، وغيرها. وإلى جانب ذلك، توفر منصة Huawei AppGallery تطبيقات متنوعة لعشّاق الرياضة والألعاب والترفيه وغيرها.

إضافةً إلى ما سبق تضم منصة Huawei AppGalleryنظام إدارة التعلم الإلكتروني نور سبيس “NoorSpace” التابع لوزارة التربية والتعليم، والذي يهدف إلى تمكين الطلبة من متابعة دروسهم بشكل فعال من منازلهم. ويعمل النظام على ربط وتنظيم العمل بين المجموعات التعليمية والمدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور جميعًا ضمن منصة إلكترونية واحدة لضمان تحقيق أفضل نتائج التعليم عن بُعد.

ويضم نظام NoorSpace جميع المهام الإدارية الأساسية اللازمة لإدارة أي مدرسة ومتابعة شؤون الطلبة والمدرسين على حد سواء، من حضور وغياب وعلامات، إلى جانب متابعة ملحقات وأصول المدارس.

دعم متواصل لمجتمع المطورين في الأردن

انسجامًا مع مساعيها الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة للنهوض بالخدمات الرقمية في الأردن، تتعاون هواوي مع الشركات المتخصصة والمطورين المستقلين على حد سواء، للإسهام في إيجاد مستقبل ذكي يقوم على الابتكار والإبداع. وتساعد هواوي المطورين محليًا وعالميًا في تعزيز القيمة التجارية لتطبيقاتهم والارتقاء بقدراتهم الابتكارية، إذ تتيح لهم عبر منظومة Huawei Mobile Services عمومًا، ومنصة Huawei AppGallery بشكل خاص، فرصة إيصال تطبيقاتهم إلى ما يزيد عن 600 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم.

وتجسيدًا لهذا الدعم الراسخ، شاركت هواوي الأردن بصفتها الراعي البلاتيني في المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل “Pocket Gamer Connects”، الذي استضافه مختبر الألعاب الأردني، أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالتعاون مع القمة التاسعة لصناعة الألعاب الإلكترونية ورابطة صانعي الألعاب الأردنية العام الماضي. واستقطبت الفعالية التي عُقدت لأول مرة في الأردن والشرق الأوسط مشاركة 650 مطور ألعاب إلكترونية و80 متحدثًا متخصصًا في القطاع، كما أتاحت الفرصة أمام مطوري الألعاب في المنطقة للتواصل مع خبراء من أكثر من 900 شركة و55 دولة حول العالم.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه “يوم هواوي للمُطوّرين” الذي أقيم العام الماضي للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، تستعد هواوي الأردن لاحتضان النسخة الثانية منه قريبًا في عمّان بحضور نخبة من مطوري التطبيقات والشركاء الفاعلين لتبادل الآراء والخبرات، والاطلاع على أحدث التطورات والفرص التي يقدمها هذا القطاع.

لا شك أن التجربة المتميزة للغاية لمنصة Huawei AppGallery في الأردن هو خير دليل على فاعلية هذه المنصة الرائعة التي تقدم تطبيقات عالية الجودة أنشأها نخبة من المطورين لتوفير أفضل الخدمات للمستخدمين. وتعكس التجربة المتميزة كذلك حرص العملاق الصيني الراسخ على ضمان أعلى مستويات الأمن والخصوصية، وتقديم تجربة ذكية لجميع سيناريوهات مستخدمي منتجات هواوي في الأردن والعالم ككل.