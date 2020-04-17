آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

منصور: أخبار إيجابية ومبشرة تأتينا من شيكاغو بشأن دواء لكورونا

منذ 36 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، اليوم الجمعة، إن أخباراً إيجابية تأتي من شيكاغو بالولايات المتحدة بشأن دواء لعلاج مرض فيروس كورونا.
وقال منصور عبر “تويتر”: “اخيرا تأتينا أخبار إيجابية من شيكاغو حيث يتم اختبار دواء Remdesivir على مرضى كورونا، تبدو النتائج الأولية للدراسة واعدة حيث تم تحسن ١٢٣ مريض من أصل ١٢٥ خضعوا للتجربة السريرية، بانتظار بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تشارك في نفس الدراسة لكن النتائج الأولية مبشرة”.

مقالات ذات صلة

وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود

الحكومة تكشف لـ”الغد” قيمة الوفر المالي للخزينة بعد جملة القرارت الأخيرة

منذ 7 دقائق

“سلطة العقبة” تصدر قرارات بشأن إعادة العمل في مؤسساتها الأحد

منذ 17 دقيقة

نتائج 530 فحصاً لـ”كورونا” سلبية في مأدبا

منذ 57 دقيقة

جامعة عمان الاهلية : صرف كامل رواتب الموظفين في ظل هذه الظروف ليس مفخرة لأحد!!

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock