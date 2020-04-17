منصور: أخبار إيجابية ومبشرة تأتينا من شيكاغو بشأن دواء لكورونا

عمان- الغد- قال مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، اليوم الجمعة، إن أخباراً إيجابية تأتي من شيكاغو بالولايات المتحدة بشأن دواء لعلاج مرض فيروس كورونا.

وقال منصور عبر “تويتر”: “اخيرا تأتينا أخبار إيجابية من شيكاغو حيث يتم اختبار دواء Remdesivir على مرضى كورونا، تبدو النتائج الأولية للدراسة واعدة حيث تم تحسن ١٢٣ مريض من أصل ١٢٥ خضعوا للتجربة السريرية، بانتظار بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تشارك في نفس الدراسة لكن النتائج الأولية مبشرة”.

اخيرا تأتينا أخبار إيجابية من شيكاغو حيث يتم اختبار دواء Remdesivir على مرضى كورونا، تبدو النتائج الأولية للدراسة واعدة حيث تم تحسن ١٢٣ مريض من أصل ١٢٥ خضعوا للتجربة السريرية، بانتظار بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تشارك في نفس الدراسة لكن النتائج الأولية مبشرة. — Asem Mansour (@AsemHMansour) April 17, 2020