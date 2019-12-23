منصور الفائز الـ26 بجائزة الربع مليون دينار من “بنك الأردن”

عمان- أعلن بنك الأردن، مؤخراً، عن رابح الجائزة الشهرية الكبرى “ربع مليون دينار أردني” لحسابات التوفير؛ حيث كانت من نصيب الفائز أصيل منصور والمدخر بحساب توفير لدى فرع سيتي مول.

بالفرح والبهجة، عبر الفائز عن امتنانه وشكره العميق لبنك الأردن على هذه الجائزة، وأثنى على جودة ومستوى الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، وشجع الجميع على المبادرة إلى فتح حسابات توفير لدى بنك الأردن.

ومن الجدير ذكره أن هذه الجائزة تعد أكبر جائزة شهرية لحسابات التوفير في الأردن ولرابح واحد.

ومن خلال هذه الجائزة فإن بنك الأردن يسعى إلى تشجيع العملاء الحاليين على تغذية أرصدة حساباتهم لزيادة فرص الربح، وتشجيع العملاء الجدد على فتح حسابات توفير لدى أي فرع من فروع البنك ليتمكنوا من الدخول في السحوبات الخاصة بالجوائز اليومية والشهرية لحسابات توفير بنك الأردن.