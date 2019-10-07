منصور وبشارات يتألقان في “دولية” المغرب للفروسية

عمان – الغد – حقق فارس المنتخب الوطني ونادي الجواد العربي أحمد منصور، المركز الرابع في مسابقة “الجائزة الكبرى” لبطولة المغرب الدولية لفروسية القفز عن الحواجز للعام الحالي 2019، والتي تجري منافساتها في مدينة تطوان.

وخاض الفارس منصور المنافسة على جواده (استرول دي فارد1ج)، وعلى إرتفاع حواجز 160 سم، وهي إحدى جولات الدوري العربي لفروسية القفز المؤهلة لبطولة العالم، وشارك فيها 68 فارسا عربيا وأجنبيا.

وفي مسابقة الفئة 145 سم، فاز الفارس الأولمبي إبراهيم بشارات بالمركز الثاني لهذه الفئة، فيما سجل كابتن المنتخب الوطني الفارس المخضرم هاني بشارات على جواده (براون شوجر) حضورا طيبا في منافسات البطولة.

ويضم المنتخب الوطني المشارك في بطولة المغرب الدولية كل من الفرسان: الكابتن هاني بشارات، الأولمبي إبراهيم بشارات، رعد ناصر، ميسم بشارات، أحمد منصور وعدي أبو حمدان.