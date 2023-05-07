منصور وداوود يتشاركان في صدراة البطولة التصنيفية للشطرنج

مصطفى بالو

عمان – تشارك اللاعبان سمير منصور وباسل داوود في صدارة البطولة التصنيفية الثانية للشطرنج، برصيد 5 نقاط لكل منهما، وذلك بعد ختام الجولة الخامسة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة، والتي ستشهد الجولة السادسة من البطولة عند الساعة 6 من مساء يوم الخميس المقبل، من البطولة التي يتولى فيها مهمة الحكم العام قاسم نمر، ويساعده الحكمان الدوليان نسرين كنعان ومحمد العبادي.

وقال رئيس الاتحاد نواف إرشيدات في رده على استفسارات “الغد”: “تأتي هذه البطولة ضمن خطة اتحاد الشطرنج للموسم 2023، والتي تمنح المشاركين والمشاركات فرصة تحسين تصنيفهم، على لائحة تصنيف الاتحاد الدولي، في الوقت الذي حفلت به خطة الاتحاد للموسم الحالي، بإقامة البطولات المتتالية، بهدف اكتشاف عناصر جديدة لضمها إلى المنتخبات الوطنية، وإبقاء اللاعبين واللاعبات في “فورمة” الجاهزية الذهنية، خاصة لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية من الجنسين لجميع الفئات، للمشاركة في الاستحقاقات التي تنظرهم على الصعيد العربي والقاري والدولي خلال الفترة المقبلة”.

على صعيد متصل، أكد لاعب النادي الملكي والمنتخب الوطني ومدرب الفئات العمرية سمير منصور، أن البطولة تحفل بمستويات لافتة على مستوى الجنسين، منوها إلى قوة المنافسة والتي يفسرها التقارب النقطي على لائحة الترتيب العام، مشددا على أهمية البطولة التي توفر أجواء المعسكر الداخلي، من حيث قوة اللقاءات في مختلف جولات البطولة، وتحليلها وتوضيح الأخطاء ومعالجتها وتعزيز الإيجابيات بما يصب في مصلحة الشطرنج الأردني

وفي السياق ذاته، أشارت الحكم الدولي نسرين كنعان إلى مشاركة الإناث المميزة، ومقارعتهن الأبطال المعروفين على المراكز الأولى في البطولة، مشيرة إلى اهتمام اتحاد الشطرنج بتوسيع قاعدة الإناث، واللواتي يشكلن رقما صعبا ويشاركن في صنع الإنجازات للعبة والرياضة الأردنية، مبينة أن البطولة تحفل جولاتها بالقوة والندية، ويتمتع المشاركون فيها بانصباط والتزام عاليين بالتعليمات، وخلت الجولات الماضية من الاعتراضات، مما يشير إلى كفاءة الحكم الأردني ودوره في إيصال البطولات إلى النجاح المأمول-على حد تعبيرها-.

الترتيب العام

يتشارك في صدارة الترتيب العام سمير منصور وباسل داوود برصيد 5 نقاط لكل منهما، وتقف اللاعبة ربى القضاة بالمركز الثالث برصيد 4.5 نقطة، ويتشارك بالمركز الثالث كل من: أنس خويرة، علي القيسي، قاسم حسين، إيمان صوان، محمد محافظة، مأمون طلافحة، أوهنيان سيفان، محمد عمر، إبراهيم السلعوس، سمير العطار، معن كلوب، ومحمد السفرتي برصيد 4 نقاط لكل منهم.