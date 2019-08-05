منصور: 70 % من صحفيي الأردن فقراء

محمد كيالي

عمان- قال الرئيس التفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين خلال إطلاق “تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018″، إن الانتهاكات الإعلامية تراجعت لكن حرية الإعلام مازالت عالقة والدولة لم تحسم خياراتها بالإنحياز لحرية الإعلام.

وأضاف منصور في حديثه ضمن حفل إطلاق التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين للعام الثامن عشر عن توفر بيئة ومساحات وهوامش للتفاهم تساهم في ايجاد الحلول فيما يتعلق بالحريات الاعلامية.

واعتبر منصور أن التقرير كشف بأن التشريعات مقيدة للحريات الاعلامية وقانون الجرائم الإلكترونية يشكل تهديدا للحريات خاصة المادة 11 والتي تتسبب في توقيف وحبس الصحفيين. مبينا أن التقرير أوضح بأن 70% من الصحفيين بالأردن فقراء.

وأشار منصور إلى أن ما نسبتة 24% من الصحفيين وصفوا حاله الحريات الاعلامية بالمتدنية في حين لم يصف أحد منهم “حرية الإعلام” بالممتازة. فيما وضح بالبيانات نسب الحريات الإعلامية خلال الأعوام 2010 حتى2018.