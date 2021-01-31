منصّة زين تختتم المرحلة الأولى من برنامج مجتمع الرياديين الصغار

عمان – الغد – اختتمت منصّة زين للإبداع (ZINC) المرحلة الأولى من برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO)، الذي كانت قد أطلقته بداية شهر كانون الثاني (يناير) بالتزامن مع العطلة الشتوية للمدارس.

وأقيمت فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج في مجمع الملك الحسين للأعمال، بمشاركة 20 طالبا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، ضمن الفئة العمرية 13 – 16 عاما، وتضمنت ورشات عمل توضيحية في مجالات الترميز والموسيقى والتصميم الجرافيكي والروبوتات وصناعة الطائرات المُسيّرة والطباعة ثلاثية الأبعاد وريادة الأعمال، والصحافة باستخدام الهاتف النقّال، قدّمها مدربون متخصصون، فيما سيتم استئناف الدورات وبشكل مكثّف خلال المرحلة الثانية من البرنامج التي ستعقد خلال العطلة الصيفية.

وتتيح منصة زين للإبداع (ZINC) للطلاب من خلال هذا البرنامج تجربة مميزة وفريدة من نوعها تساهم في تطوير مهاراتهم التعليمية والاجتماعية وتنميتها، واكتشاف قدراتهم وهواياتهم وتعزيز إبداعهم من خلال النشاطات اللامنهجية والأساليب التعليمية والترفيهية والتثقيفية التي تقدمها.