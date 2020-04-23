منصّة زين للإبداع تدعم فعالية “ستارتب ويكند الأردن – كوفيد 19”

عمان – الغد – قدّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) دعمها لفعالية ستارتب ويكند الأردن – كوفيد 19 عبر الإنترنت، التي نظّمتها شركة زاد للاستشارات بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي في الأردن، ومؤسسة ليدرز الدولية؛ بهدف إيجاد أفكار مبتكرة وتقديم حلول قابلة للتطبيق للمساعدة في إدارة الأزمة الحالية التي تسببت بها جائحة كورونا، محلياً وعالمياً.

وجاء دعم منصّة زين للإبداع (ZINC) استكمالاً لدعمها المتواصل للشباب ولقطاع ريادة الأعمال في المملكة، ولتفعيل مشاركة الشباب في إيجاد حلول مبتكرة لا سيما خلال الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتفاً وتعاوناً من الجميع.

وقامت منصّة زين للإبداع (ZINC) بتقديم جوائز مالية للمشاريع الفائزة في المراكز الثلاثة الأولى توزّعت على أربعة مشاريع، كما شارك مدير منصّة زين للإبداع (ZINC) فيصل النسور كعضو في لجنة التحكيم التي عملت على دراسة واختيار المشاريع الفائزة.

وأقيمت الفعالية عبر الإنترنت نهاية الأسبوع الماضي، واستمرت على مدار 54 ساعة بمشاركة 68 رياديا موزعين على 35 فريقا، كما استضافت مجموعة من المدربين والمرشدين من مواقع ومناطق مختلفة اجتمعوا عبر الإنترنت لمساعدة الفرق المشاركة على هيكلة أفكارهم وتطويرها للخروج بحلول عمليّة من شأنها أن تساهم في معالجة القضايا المتعلّقة بفيروس كورونا المستجد.

وفي ختام الفعالية تم الإعلان عن المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز مشروع “Smart Detect” بالمركز الأول؛ وهو عبارة عن جهاز كشف ذكي لزيادة الوعي وتقليل الازدحام والتجمهر في المتاجر، كما يقوم بتذكير زبائن المتاجر باستخدام معقمات الأيدي الموجودة في مداخل ومخارج المتاجر، فيما حل مشروع “Dawaer” في المركز الثاني، وهو عبارة عن منصّة إلكترونية مخصصة لأصحاب البقالات، يمكنهم من خلالها إنشاء حسابات لهم وإدخال المواد المتوفرة في بقالاتهم للبيع، حيث يتم تحويل الصفحة إلى رابط يمكن مشاركته مع الزبائن ليتمكنوا من الشراء عن بعد وإيصالها إليهم عن طريق شركات التوصيل المعتمدة، كما تقدّم المنصّة أسعاراً تفضيلية لمستخدميها.

وحل في المركز الثالث بالتساوي كل من مشروع “Heal”؛ وهو عبارة عن منصّة إلكترونية تساعد على التواصل بين سيارات الإسعاف والكوادر الطبيّة العاملة في المستشفيات بهدف تقديم رعاية صحية أفضل للمرضى، ومشروع “MindChat” وهو عبارة عن منصّة إلكترونية تجمع بين علماء النفس والأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، حيث يتم من خلالها ربط المريض بالطبيب النفسي الذي قام باختياره، مع تحديد الموعد الذي يناسبه، بالإضافة إلى توفر خيار الدفع الإلكتروني، وكل ذلك بسرية تامة للحفاظ على خصوصية المرضى.