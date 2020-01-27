منصّة زين للإبداع تقدم 129 ألف دينار دعما للمشاريع الفائزة في “زين المبادرة”

إبراهيم المبيضين

عمان – أعلنت منصّة زين للإبداع (ZINC) مساء أول من أمس الأحد عن الأفكار والمشاريع الريادية الفائزة في برنامج “زين المبادرة” بنسخته الرابعة، والذي يعد أهم البرامج التي تطلقها شركة زين من خلال منصتها للإبداع لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

وعقدت ” زين الأردن” الحفل الختامي لبرنامج ” زين المبادرة” في الفرع الرئيسي لمنصة زين للابداع في مجمع الملك حسين للأعمال، حيث جرى تكريم 21 مشروعا فائزا في البرنامج بنسخته الرابعة.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن؛ فهد الجاسم بتوزيع الجوائز التي وصلت قيمتها إلى 129 ألف دينار أردني على المشاريع الـ 21 الفائزة من أصل 600 فكرة إبداعية تقدّمت للبرنامج.

وكرّم الجاسم أعضاء لجنة التحكيم والموجهين والمرشدين الذي رافقوا المتقدمين خلال مراحل البرنامج، وذلك تقديرا لجهودهم ودورهم الكبير في نجاح النسخة الرابعة من البرنامج، وحضر الحفل أصحاب الشركات، ورجال الأعمال، وممثلي الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في الأردن، وجَمع من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مجموعة من الرياديين وأصحاب الشركات الناشئة.

وتميّزت النسخة الحالية من البرنامج باستحداثها مساقين جديدين إلى جانب مساق الأفكار الريادية؛ هما مساق الشركات الناشئة المتواجدة في سوق العمل منذ عام إلى ثلاثة أعوام، ومساق الريادة المجتمعية (جائزة أحمد الهناندة) للشركات المتواجدة في سوق العمل منذ عام إلى ثلاثة أعوام والتي لها تأثير على المجتمع.

وتم اختيار 6 شركات ضمن مساق الشركات الناشئة، حصل كل منها على دعم نقدي بقيمة 7 آلاف دينار أردني، بالإضافة إلى دعم عيني ستقدمه لها منصّة زين للإبداع لمدّة عام كامل، حيث تم اختيار شركة “WARAGAMI”، وشركة “Gradsgate”، وشركة “Himisto”، وشركة “Sadeed”، وشركة “Sawwa7″، وشركة “Tyrain Art”.

وفي مساق الريادة المجتمعية تم توزيع الجوائز على الفائزين بمشاركة السيد أحمد الهناندة، حيث حلّت شركة “The Good Socks” في المرتبة الأولى وحصلت على دعم نقدي بقيمة 10 آلاف دينار أردني، فيما حلّت شركة “Sadeq” في المرتبة الثانية وحازت على دعم مادي بقيمة 7 آلاف دينار أردني، وحلّت شركة “Connect to fit” في المرتبة الثالثة وحصلت على دعم مادي بقيمة 3 آلاف دينار أردني.

وضمن مساق الأفكار الريادية فقد وقع الاختيار على 12 فكرة، حيث حلّت فكرة “Fee Back” في المرتبة الأولى وحصلت على دعم نقدي بقيمة 15 ألف دينار أردني، وحلّت فكرة “Drawit” في المرتبة الثانية وحصلت على دعم مادي بقيمة 10 آلاف دينار أردني، أما المرتبة الثالثة فقد توزعت على 4 أفكار هي : “قشطة”، و “Leefy”،

و”Canzi”، و”Mudarrib”، حيث حصل كل منها على دعم مادي بقيمة 6 آلاف دينار أردني، وحلّت 6 أفكار في المرتبة الرابعة وهي: فكرة “Martha”، و”Taleb pro”، و “Green cut”، و “Aounak”، و “Chazit”، و”Biodiesel”، وحصل كل منها على دعم مادي بقيمة 3 آلاف دينار أردني.

وكانت منصّة زين للإبداع قد عقدت شراكة جديدة خلال هذه النسخة من البرنامج مع منتدى “ماساتشوستس للتكنولوجيا” لريادة الأعمال في العالم العربي “MIT EF”، وتحديدا ضمن مسابقتهم للشركات العربية الناشئة، حيث شارك خلال مراحل التحكيم والاختيار أحد أعضاء فريقها، للعمل على اختيار أفضل 6 شركات ومشاريع أردنية من الفائزين في برنامج “زين المبادرة 4” للالتحاق في المسابقة، بحيث سيتم تأهيلهم للمرحلة النهائية مباشرةً لتمثيل الأردن ومنافسة باقي الشركات من الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

ويُعد برنامج “زين المبادرة” أحد أهم البرامج التي تطلقها شركة زين من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة، من خلال تبني أفكار الشباب الإبداعية، والشركات الناشئة وتقديم الدعم اللازم لها لضمان نموها وديمومتها، حيث كانت قد أطلقت النسخة الأولى من البرنامج في العام 2013، واستقبل البرنامج حوالي 2000 فكرة إبداعية، تحول العديد منها إلى مشاريع إنتاجية، وساعدت العديد من الشباب بالنهوض في مشاريعهم وأفكارهم، والاعتماد على أنفسهم في توفير فرص عمل.

وتظهر الأرقام أن الأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 27 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن أرقاما أخرى تظهر تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49.