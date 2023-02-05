“منطقة آمنة”.. دراما خليجية تتناول حكايات الانفصال بين الأزواج

قصص الانفصال بين الزوجين، تطرحها الدراما الاجتماعية الخليجية “منطقة آمنة”، في قصص من كتابة محمد حسن أحمد، وإخراج حسين دشتي والذي يُعرض على MBC1، وقبل ذلك بـ 24 ساعة على شاهد.

يتناول العمل قصص الانفصال بين الزوجين ضمن حكايات تم اختيارها بعناية بعد البحث والتحري في منطقة الخليج حسب المسببات، وعند دراستها وجدنا في أكثر القصص تلك الحالات المنتشرة التي تلامس المجتمع الخليجي.

وتنطلق اليوم الأحد أول قصص العمل بعنوان “خلف الشاشة” من بطولة علي كاكولي وإيمان الحسيني في خمس حلقات، وتجمع قصة اختفاء كل من سماح وعبد الله التركماني.

ويطل في قصة “حد فاصل” كل من علي الحسيني وشوق الهادي. أما قصة “فحص طبي”، فتجمع كل من أسمهان توفيق، فيصل العميري، حصة النبهان، مي البلوشي وبلال الشامي.