“منطقة المربع” علامة فارقة في موسم الرياض 2022

احمد أبوشريعة

الرياض- نظم المركز الإعلامي التابع لهيئة الترفيه السعودية جولة للوفد الإعلامي الدولي الأول الذي يزور موسم الرياض حاليا، الى منطقة المربع التي تعد علامة فارقة في موسم الرياض 2022 و واحدة من أهم المناطق الموجودة في هذا الموسم، والتي تتضمن الكثير من المفاجآت والعروض الترفيهية المميزة التي لم تتكرر في المواسم السابقة.

وقد حرصت هيئة الترفيه السعودية على جعل تلك المنطقة أكثر تميزاً،من خلال مرافق مميزة ومنها المتحف الوطني السعودي الذي يحمل عنوان الإنسان والكون ويحوي في جنباته حكايات التاريخ الذي مرت به منطقة الخليج العربي خصوصا والتطور الانساني عموما.

ويحرص المتحف على استقبال الزائرين والحضور بشكل مميز واستثنائي. ويتضمن المتحف 8 قاعات مجهزة على أعلى مستوى، كل قاعة متخصصة في استعراض تاريخ الحضارة الإسلامية وشبه الجزيرة العربية. وتحتوي منطقة المربع8 مطاعم مميزة و2 مقهى مشهور حول العالم.

اضافة إلى فعاليات الحديقة المضيئة بعد تحديثها وإضافة المزيد من المرافق بها.

وتتضمن زيارة منطقة المربع تقديم العروض الترفيهية والفنية في الساحات الخارجية امام الحضور.

وقد انطلق موسم الرياض في موسمه الثالث في يوم 21 أكتوبر الجاري، متضمناً مجموعة من العروض والمفاجآت المذهلة والاستثنائية والتي من خلالها سيستمتع الأفراد بفعاليات فوق الخيال.