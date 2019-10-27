منظار المعدة يقي من سرطان القولون

الغد- قال البروفيسور الألماني توماس‬ ‫زويفرلاين إن منظار المعدة يعد طريقة فحص سريعة وآمنة لأمراض الجهاز‬ ‫الهضمي الشائعة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، كما أنه يساعد في‬ ‫الوقاية من سرطان القولون.‬

‫وأوضح أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أن منظار المعدة يتيح اكتشاف ما تعرف ‫بالبوليبات، وهي عبارة عن نتوءات عُقدية تظهر على الغشاء المخاطي المبطن‬ للأمعاء.

‫ومع مرور الوقت قد تتحول هذه التورمات الحميدة إلى تورمات خبيثة ترفع‬ ‫خطر الإصابة بسرطان القولون، الذي قد يؤدي إلى الوفاة. وبواسطة المنظار‬ ‫يمكن للطبيب استئصال هذه البوليبات قبل أن تصير خبيثة. ‬

‫وأضاف زويفرلاين كما نقلت الجزيرة نت أن الحالات التالية تستدعي إجراء منظار المعدة:

1- آلام‬ ‫البطن المتكررة والمستمرة.

2- الإسهال المستمر.

3- وجود دم في البراز.

4- فقدان‬ ‫الوزن دون أسباب واضحة. ‬

‫وأشار البروفيسور الألماني إلى أنه لا يجوز تناول الأطعمة المحتوية على‬ ‫نواة أو حبوب أو قشرة مثل منتجات الحبوب الكاملة والذرة والسمسم والكيوي‬ ‫والطماطم والعنب قبل إجراء المنظار بمدة تتراوح بين 3 و7 أيام، ‫لأن هذه الأطعمة تلتصق بجدار الأمعاء لمدة طويلة، مما يؤدي إلى صعوبة ‫الفحص. ويُراعى أيضا شرب الماء بكثرة من أجل تنظيف الأمعاء.‬