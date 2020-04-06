منظمات المجتمع المدني في الصفوف الأمامية للاستجابة لجائحة الكورونا – صور

عمان-في إطار سعيه لمساندة الجهود الحكومية لتصدّر الجهود المبذولة في مجالي الاستجابة الإنسانية والتنمية في الأردن؛ بما يلبي احتياجات الفئات المستضعفة من اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن والأردنيين أبناء المجتمعات المحلية المستضيفة وعمال المياومة والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الأكثر تأثّرًا بالأزمات المتلاحقة وتبعاتها ، استمر التحالف الوطني جوناف والذي أسس عام 2016، بمبادرة عدد من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية الوطنية والمحلية، في تطبيق خطة استجابة لمساندة السلطات الأردنية والتي بذلت جهودًا ملحوظة في الاستجابة للجائحة. حيث تعمل الخطة على تعزيز التدابير الفورية التي تدعم الاستجابة الفعالة والمؤثرة لتفشي فايروس الكورونا وتتضمن رصد التطورات وتنفيذ تدخلات أهلية تقوم بها منظمات المجتمع المدني المحلي.

حيث وضع أعضاء جوناف كل امكانياتهم وخبراتهم ضمن خطة طوارئ على المستوى الوطني لحماية المجتمع والإنسانية من هذا الفيروس المستجد، حيث يلتزم أعضائه العمل على تعزيز استراتيجيات الحكومة والتعاون في تنفيذها والبناء عليها لاحتواء وتقليل من انتشار الفيروس في الأردن.

وفي هذا الوقت الحاسم، يدرك التحالف أهمية دور الجهات الفاعلة المحلية في تحقيق تكاملية الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في الوقت الراهن. كما أنه من المهم التعرف على التبعات والضغوطات الإضافية الناتجة عن هذه الأزمة الصحية العالمية والحاجة الماسة للاستجابة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والعجلة. بذل جهود حثيثة والتكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني للاستجابة لهذه الأزمة الطارئة وتصاعدها.

هذا وقد بدأ التحالف والذي يضم أكثر من أربعين منظمة مجتمع مدني محلية ووطنية تمثل أنحاء الأردن كافة تطبيق خطة استجابة فورية لمدة ثلاثة أشهر منذ انطلاق الأزمة ومن خلال عدة محاور هي: الاستجابة الإنسانية المباشرة والعون الصحي والغذائي، وتقديم الخدمات الطبية وخدمات الحماية الاجتماعية والقانونية والعمالية وحماية الطفل والخدمات الصحة النفسية الاجتماعية المختصة والتنظيم المجتمعي وخدمات التوعية العامة عبر مواقع التواصل المجتمعي والإعلام. بالإضافة إلى بناء قدرات أعضاء التحالف للتصدي للأزمات، والقيام بإعداد تقارير الرصد والبحث والتحليل لمناصرة الجهود كافة.

ففي مجال الاستجابة الإنسانية المباشرة والعون الصحي والغذائي

قام أعضاء التحالف الوطني بتوزيع الطرود الغذائية والصحية وحيث قام عضو التحالف الوطني الهيئة الهاشمية الخيرية بالوصول إلى أكثر من 15 ألاف أسرة في أنحاء الأردن من خلال التعاون الحثيث مع والجمعيات الأعضاء في جميع المناطق. وبدأت الجمعية الأردنية للإسعاف ومنذ اندلاع الأزمة على تقديم المساندة لفريق الخط الساخن 111 عبر إجابة استفسارات المواطنين على الخط الساخن التابع لوزارة الصحة الأردنية ومديرية إدارة الازمات لتقديم المشورة والنصح المتعلقة بفيروس كورونا، وتحويل الحالات المشتبه لها للجهات المختصة والاستجابة لأكثر من ثمانية ألاف اتصال ومساعدة كوادر الدفاع المدني في الميدان والقيام بما يقارب 900 زيارة. كما أطلقت جمعية الإغاثة العربية حملة (العطاء يمحو الوباء). وقامت بتوزيع طرود صحية. هذا وقد عكفت جمعية العون الطبية على تقديم مساعدات طبية لما يقارب 30 ألف من النساء و20 ألف طفل في مخيم الزعتري. كما أطلقت العديد من الجمعيات كالرفيد والكرام والغور الحديثة وغيرها في كافة أنحاء المملكة حملات للاكتفاء الذاتي والخبز في المنزل وغيرها. كما قد تحويل برامج منظمة النهضة (أرض) وجهودها لتوفير نظام لتتبع الحالات الأكثر تأثراً بالأزمة وتقدديم الدعم المباشر لها عن طريق الشركاء أعضاء جوناف.

وفي مجال المساندة الصحية والاستشارات الطبية

خصص معهد العناية بصحة الأسرة ومؤسسة نور الحسين بتخصيص أرقام للدعم والمساندة لتغطية قضايا (النفسية والاستشارات النفسية والعنف الاسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي) وتأهيل وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة واستشارات الكورونا والصحة الإنجابية والأطفال. بالإضافة لفرق الطوارئ المتواجدة في المخيمات. بالإضافة إلى منشورات الدعم والمساندة التي تم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي وجوناف. يالإضافة للتنسيق دائم مع جوناف بالشراكة مع المنظمات الأممية حول حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي ومع ادارة حماية الاسرة. وتفعيل تقديم الخدمة عبر الاتصال مرئي والمسموع (الهاتف) للتأهيل وحالات العنف والحالات الطبية.

أما في مجال الحماية القانونية الاجتماعية والعمالية

فقدم عضو اللجنة التوجيهية لجوناف مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان 64 مساعدة قانونية لعمال أردنيين وسوريين ومصريين – تقديم المساعدات الغذائية والعينية لـ 160 عاملة منزل – استهداف 536 مستفيدًا ومستفيدةً من كافة الجنسيات في 52 جلسة توعية قانونية – مساعدة 33 عامل مياومة في التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي – إصدار 5 تقارير مختصة حول القوانين العمالية.

كما قام منسق التحالف الوطني الأردني (جوناف) منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بتخصيص 8 أرقام لخدمات الحماية والاستشارات القانونية لتغطي محافظات المملكة وتقدم الاستشارات وخدمات الوساطة لأكثر من 3 ألاف مستفيد من الأردنيين واللاجئين والمقيمين. حيث اشتملت الخدمات على استعلامات حول قرار الحظر وتصاريح الحركة بانواعها واستشارات حول مشاكل عائلية والطلاق والحقوق العمالية في ظل التعليمات الصادرة مؤخرا وغيرها. بالإضافة لتقديم خدمات الوساطة القانونية لأكثر من 98 فرد.

وفي مجال رفع الوعي والإعلام والتنظيم المجتمعي

عمل كافة أعضاء التحالف عملا حثيثا لنشر الوعي بالفايروس وكيفية الوقاية منه وكيفية التعامل معه ومع الأوضاع الحالية والتأقلم معها من خلال عدة مبادرات حيث قامت كل من تمكين ومنظمة النهضة (أرض) ووعي لحقوق الإنسان بنشر معلومات قانونية هامة بالإضافة لنشرات التأقلم والتي تدعو إلى التعاضد المجتمعي والأسري والالتزام بالتعليمات بوسم #نلتزم_للوطن. كما تواصل منظمة النهضة (أرض) مشاركة سلسلة نساء قياديات وأول من لبى النداء تأكيدا على أهمية دور المرأة والمنظمات المجتمعية في الاستجابة للأزمات وحصوصا دور المرأة في الأمن والسلم المجتمعي.

كما قام عضو اللجنة التوجيهية درة المنال بنشر التدريبات والنصائح للتأقلم وضمان الصحة النفسية والأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإلى العاملين في القطاع لنشرها للمخيمات وكافة أنحاء المملكة. أطلقت درة المنال استبانة للوقوف على أثر التعليم عن بعد، كما أطلق مركز تمكين عدة تقرير يخص الشؤون العمالية وتعمل منظمة النهضة على إطلاق عدة تقارير بحثية تنظر في أثر الأزمة وأبعادها المختلفة على الفئات المستضعفة. كما شارك مركز الشرق والغرب عدة نشرات توعوية تسهم في بيان الأدوار المجتمعية وأهميتها في الاستجابة للأزمات.

هذا بالإضافة للمبادرات المجتمعية مع الأمن تحت شعار مسافة أمان والتي أطلقتها جمعية الرعاية بالطفل مع منظمة النهضة (ارض) والتي تهدف لتحديد مسافات الأمان في المحال والمنشآت التجارية في المفرق البادية الشمالية. وحملة توعية جمعية المرأة للمرأة كلنا واحد والتي تحث على تعاون الرجال والنساء في كافة المهام ومبادرة جاري بخير وغيرها.

وهذا ومنذ انطلاق الأزمة وتبعاتها عمل منسق جوناف منظمة النهضة (ارض) على متابعة أوضاع الفئات الأكثر تأثرا من اللاجئين وعمال المياومة والنساء وذوي الإعاقة وكبار السن في المجتمعات المضيفة وإنتاج فيديو يعكس أوضاع السكان في البادية الشمالية بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل منذ بدء الأزمة.

وتحت شعار معا سنهزم الكورونا عملت منظمة النهضة على بث الرسائل التوعوية القانونية ومشاركة الرسائل الصحية من مصادرها الموثوقة كما قامت المنظمة بإبرام شراكة مع شبكة الإعلام المجتمعي لإطلاق برنامج توعوي يسعى إلى تسليط الضوء على الأزمة وتبعاتها على الجهات المتأثرة بها بالإضافة إطلاق حملات المساندة والتوعية مع المؤثرين الأردنيين لبث الرسائل الإيجابية والتوعوية والتضامنية. حيث تم إطلاق حملة #غمة_وتزول و#كلنا_للوطن و#كلنا_إربد وغيرها من الحملات المستقبلية.

ويؤكد التحالف “إننا في الأردن ونحن نواجه هذه الجائحة لا نملك إلا الاحتكام إلى الاستجابة الاستراتيجية والتعاضد فيما بيننا والتعاون حكومة ومنظمات المجتمع المدني لقد تم مناقشة خطط ومسارات الاستجابة مع الحكومة ونعمل حاليا على تعاضد الجهود وتكثيف التنسيق ومتابعة نشاط المجتمع المدني، وإصدار تغطية دورية تسلط الضوء على أهمية التصدي من قبل كافة مكونات المحتمع وتعاضدها للحد من آثار هذه الأزمة وتداعياتها المستقبلية. “