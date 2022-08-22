منظمات حقوق الإنسان ليست من المخربين

إسرائيل هيوم

يريف موهير – 22/8/2022

الإعلان الإسرائيلي عن سلسلة منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية، رفضه حلفاؤنا في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي كعديم الأساس من حيث الأدلة. وذلك رغم أن إسرائيل نقلت مادة أدلة إلى تلك الدول. ويدور الحديث عن دول تتعاطى بجدية مع الادعاءات الأمنية، وما تزال لم تجد شيئا حقيقيا في الادعاءات الإسرائيلية. رغم علامات الاستفهام حول الأساس للإعلان، نفذ اجتياح مؤخرا قامت به قوات الأمن لمكاتب بعض هذه المنظمات بل وافسدت، هذه خطوة شاذة في الدول الديمقراطية.

إن إغلاق منظمات حقوق الإنسان يمكنه أن يقبل فقط في حالات شاذة، على أساس متين وفي ظل الشفافية الجماهيرية. ما حصل في القضية الأخيرة بعيد عن ذلك، بمثابة “ثقوا بنا، هم مخربون”. فضلا عن الظلم الكامن في مثل هذه الخطوة وكونها منزلقا سلسا مناهضا للديمقراطية، يدور الحديث أيضا عن هدف يسجل في المرمى الذاتي: الأدبيات عن بحث العنف السياسي والإرهاب يمكنها أن تصب الضوء على القضية.

البروفيسور عيران شور، باحث إرهاب كندي إسرائيلي شهير ذو سمعة عالمية وعضو المجلس الجماهيري لمبادرة الأمن وحقوق الإنسان يدعي بانه عند مكافحة الإرهاب يجب أن نتذكر بأن “قمع حقوق الإنسان والحريات المدنية يؤدي في الغالب إلى تأثير معاكس – فهو يرفع التهديد بالإرهاب، ولا سيما في المدى البعيد. لقد فحص البروفيسور شور أكثر من ألف قوانين حرب ضد الإرهاب سنت في 145 دولة، ووجد أن مثل هذا التشريع يمس بحقوق الإنسان أو بالحريات المدنية، وهكذا يؤدي إلى ارتفاع في مستوى الإرهاب في مدى خمس سنوات فأكثر من موعد التشريع. في 2004 نشر بحث البرتو آبادي، وبموجبه مدى الحرية السياسية هو العامل الأساس الذي يشرح اتساع أو تقلص العنف. ويتناسب هذا البحث مع جسم أوسع من البحوث التي تشير إلى العلاقات بين العنف السياسي ومنع قنوات التأثير الشرعية – مثلما تفعل الآن حكومة إسرائيل.

معهد RAND، الذي يقدم المشورة للجيش الأميركي أجرى في 2009 استطلاعا للبحوث التي أجريت لأسرة الاستخبارات الأميركية، وتضمنت اهتماما بحالات من ارجاء العالم، خبا فيها الإرهاب عمليا، وفحص ما الذي أدى إلى ذلك. ويتبين الاستطلاع بانه عندما ظهر بديل لطريق العنف – مثلا، في كل إمكانيات جديدة للوصول إلى إنجازات بوسائل سياسية غير عنيفة – كان هذا كفيلا بتقويض المنظمات المسلحة.

في الاجتياح الأخير، عملت إسرائيل بالضبط في الاتجاه المعاكس. كقاعدة، يفيد البحث بان سحق الحقوق السياسية وقنوات التأثير غير العنيفة هو عامل مركزي في اشعال إوار العنف – إذ أن كل بديل آخر للتأثير يسد الطريق في وجهه، وكل تأثير يتحقق، يتحقق بالعنف.

مبنى الحوافز بسيط. وعليه فانه عندما تنكل حكومة إسرائيل بمنظمات المجتمع المدني التي تروج لقنوات تأثير مؤطرة في ظروف حياة للفلسطينيين فانها تشجع أيضا العنف وتعرضنا للخطر.